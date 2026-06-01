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Hindi Newsजरा हटके₹40,000 का AC बार-बार हो रहा था फेल, मैकेनिक ने छत पर जाकर देखा तो मिला असली विलेन

₹40,000 का AC बार-बार हो रहा था फेल, मैकेनिक ने छत पर जाकर देखा तो मिला 'असली विलेन'

40,000 रुपये का AC बार-बार क्यों खराब हो रहा था? एक महिला ने सोशल मीडिया पर इसका हैरान करने वाला कारण शेयर किया है. मैकेनिक ने बताया कि समस्या मशीन में नहीं बल्कि ऑफिस की लोकेशन में थी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 01, 2026, 08:51 AM IST
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₹40,000 का AC बार-बार हो रहा था फेल, मैकेनिक ने छत पर जाकर देखा तो मिला 'असली विलेन'

Gas Leakage In AC: गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशन का खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता. कई बार हम ब्रांडेड और महंगा AC खरीदते हैं, लेकिन वह बार-बार खराब होने लगता है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मशीन ही खराब है या उनकी किस्मत खराब है. लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला ने अपनी आपबीती शेयर करते हुए एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता है. 40,000 रुपये का महंगा AC खरीदने के बाद भी महिला सालों तक रिपेयरिंग पर पैसे खर्च करती रही, जब तक कि एक मैकेनिक ने आकर असली विलेन का पता नहीं लगा लिया.

हर साल मार्च में शुरू होता था नया ड्रामा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट में महिला ने बताया कि उसके ऑफिस का AC हर साल खराब हो जाता था. उन्होंने लिखा, "40,000 रुपये का AC या सिर्फ कबाड़? पता चला कि लोकेशन ने सब कुछ बदल दिया. मैं सोचती थी कि मेरा AC ही 'मनहूस' है. हर साल मार्च का महीना आते ही एक नया ड्रामा शुरू हो जाता था. कभी गैस लीकेज की समस्या तो कभी जीरो कूलिंग." महिला हर बार मैकेनिक पर पैसे खर्च करती थी कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नतीजा हमेशा निराशा ही होता था.

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मैकेनिक ने खोला सबसे बड़ा राज

इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक नए टेक्नीशियन ने आकर AC के आउटडोर यूनिट की जांच की. उस मैकेनिक ने आउटडोर यूनिट देखते ही कहा, "मैडम, आपके AC में कोई खराबी नहीं है. यह बस अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में काम कर रहा है." मैकेनिक ने महिला को बताया कि असली समस्या मशीन के अंदर नहीं, बल्कि ऑफिस की बिल्डिंग के ठीक पीछे मौजूद माहौल में थी.

 

 

नाले की गैस बन गई AC की दुश्मन

जांच में पता चला कि ऑफिस बिल्डिंग के ठीक पीछे एक बड़ा नाला था. मैकेनिक ने समझाया कि नाले से निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी खतरनाक गैसें लगातार हवा में मिल रही थीं. ये गैसें हवा के साथ मिलकर AC के कंडेन्सर और कॉपर पाइप्स को धीरे-धीरे गला (Corrode) रही थीं. हवा में मौजूद नमी और ह्यूमिडिटी के कारण यह समस्या और बढ़ गई और पाइप्स में जंग लग गया. इसी वजह से बार-बार गैस लीक हो रही थी और रिपेयरिंग का खर्च बढ़ रहा था. महिला ने लिखा, "अब मुझे समझ आया कि कभी-कभी समस्या मशीन में नहीं, लोकेशन में होती है."

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इंटरनेट पर छिड़ गई बड़ी बहस

इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी राय देने से पीछे नहीं हटे. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "ऐसा नहीं होना चाहिए था. इतना महंगा AC खरीदने का क्या फायदा? पैसे बर्बाद हो गए, कंपनी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए था." वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर की हवा की क्वालिटी AC के परफॉर्मेंस पर इस तरह असर डाल सकती है. यह बेहद जानकारी से भरा पोस्ट है."

खरीदने से पहले जगह का रखें ध्यान

कुछ लोगों ने महिला के दर्द से खुद को जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने भी महंगा AC खरीदा जो बाद में कबाड़ बन गया. वहीं एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "40,000 रुपये का AC सीवर की गैसों का शिकार हो गया. इसलिए AC खरीदने से पहले हमेशा अपनी लोकेशन पर विचार करें." हालांकि, कुछ यूजर्स का यह भी मानना था कि कई बार प्रोडक्ट ही खराब निकल जाता है और कंपनियों के पास इसका कोई ठोस समाधान नहीं होता है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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