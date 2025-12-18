मरने के 11 मिनट बाद चलने लगी सांसें! महिला ने स्वर्ग-नर्क के बारे में किया ये दावा

Advertisement
Viral News: यूके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां पर एक महिला मरने के 11 मिनट बाद जिंदा हो गई. 11 मिनट के बाद जब महिला उठी तो उसने वो बताया जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए. इस जानतें हैं मरने के बाद की दुनिया के बारे में महिला ने क्या दावे किए.

 

 

Dec 18, 2025, 07:52 PM IST
Viral News: आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि मरने के बाद क्या होगा किसे पता है. लेकिन फिर आपने मरने के बाद लोगों के जिंदा होने की खबरें भी सुनी होंगी. वे लोग मरने के बाद के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. ऐसा ही एक मामला यूके से सामने आया है जहां एक महिला मरने के 11 मिनट बाद सांस लेने लगी और जिंदा होने के बाद जो कहानी सुनाई उसने सबको चौंका दिया.

कहां का है मामला?
मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए ज्यादातर लोग उत्सुक रहते हैं. कभी ना कभी आने भी मरने के बाद की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की होगी, लेकिन ये आज भी रहस्य है. कोई नहीं जानता है कि मरने के बाद क्या होता है. लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद जिंदा हुए और मरने के बाद के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. उनके दावे किसी को भी हैरान कर देते हैं. यूके की रहने वाली 68 साल की शेर्लोट होल्म्स के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी. शेर्लोट होल्म्स को क्लीनिकली डेड घोषित किया गया था उसके 11 मिनट बाद हार्ट बीच चलने लगी. चलिए जानते हैं महिला ने मरने के बाद की दुनिया के बारे में क्या बताया.

मरने के बाद का एक्सपीरियंस
यूके की रहने वाली 68 साल की शेर्लोट होल्म्स का दावा है कि वो 11 मिनट के लिए मर गई थीं. इन 11 मिनट के दौरान वे दूसरी दुनिया में चली गई थीं. महिला ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों देखकर आई है. इस दौरान महिला मरने के बाद की दुनिया के बारे में बताते हुए एक खास किस्म की बदबू का भी जिक्र करती है जिसको वो भूल नहीं पा रही है. अब ये अद्भुत कहानी में लोग खूब दिलचस्पी ले रहे हैं.
कैसी थी मरने के बाद की दुनिया?
महिला ने 11 मिनट का अनुभव शेयर करते हुए बताया कि वो डॉक्टरों को इलाज करते हुए देख रही थी. वो दावा करती है कि इलाज के दौरान म्यूजिक बज रहा था और एक खास फूल की खुशबू आ रही थी. इसके बाद महिला ने दावा किया कि उसने अपने मरे हुए परिजनों को भी देखा उसकी आंख खुली तो वे स्वर्ग में थी. महिला का दावा है कि वहां किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है. इसके बाद महिला नर्क भी गई जहां लोग पीड़ा में थे. इसके बाद महिला ने दावा किया कि जब वो नर्क में सब कुछ देख रही थी तभी उनके पिता की आवाज सुनाई दी कि तुम्हें वापस आना है और उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर थी. महिला ने दावा किया वो क्लिनिकली डेड थी. इसका मतलब है कि महिला ने जो भी अनुभव किया वो मरने के बाद की दुनिया का अनुभव था.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

