लड़की बनकर सड़क पर निकला युवक, चंद मिनटों में घूरने और पीछा करने लगे लोग! बोला- 'बहुत डर लग रहा था'

महिलाओं को घर से बाहर निकलते समय किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसे समझने के लिए कई तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें एक युवक ने खुद को महिला के रूप में तैयार करके सड़क पर निकलने का दावा किया है.
वीडियो में लड़का पहले अपना लुक बदलता दिखाई देता है. वह महिला जैसा आउटफिट पहनता है, चेहरे को कवर करता है और आंखों पर मेकअप भी करता है. इसके बाद वह स्कूटी लेकर घर से बाहर निकलता है. उसका मकसद कथित तौर पर यह देखना था कि सड़क पर एक महिला के रूप में उसे किस तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है.
वीडियो में लड़का स्कूटी से सड़क पर जाता दिखाई देता है. उसके मुताबिक, बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद उसे लोगों के घूरने का सामना करना पड़ा. कुछ लोग लगातार उसकी तरफ देखते नजर आए, जबकि कुछ के बारे में युवक ने दावा किया कि वे उसका पीछा कर रहे थे. शुरुआत में यह पूरा मामला युवक के लिए एक एक्सपेरिमेंट जैसा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी चिंता बढ़ती गई. वीडियो में वह अपने अनुभव को लेकर परेशान दिखाई देता है. उसका कहना है कि सड़क पर उसे जिस तरह देखा और फॉलो किया गया, उससे उसे असहज महसूस होने लगा.
वीडियो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा तब सामने आता है, जब लड़का अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है. उसने दावा किया कि वह डर की वजह से कांपने लगा था. लड़के का यह अनुभव सोशल मीडिया पर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर बहस का कारण बन गया. हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों के इरादों और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए वायरल वीडियो को एक सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए. हमने भी अपनी तरफ से इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए कंटेंट क्रिएटर गौरव से संपर्क करने की कोशिश की है. फिलहाल खबर लिखे जाने तक वीडियो से रिलेटेड उनका कोई इनपुट हमें नहीं मिला है.
इस वीडियो ने एक बार फिर सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजमर्रा के अनुभवों को लेकर चर्चा छेड़ दी है. महिलाओं को अक्सर सड़क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर घूरने, कमेंट करने या पीछा करने जैसी परेशानियों का सामना करने की शिकायत रहती है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि कुछ मिनटों के इस एक्सपेरिमेंट ने लड़के को वह अनुभव महसूस करा दिया, जिसकी शिकायत महिलाएं लंबे समय से करती रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि कम से कम अब पुरुषों को समझना चाहिए कि लड़की बनकर बाहर निकलने पर कैसा महसूस हो सकता है. एक दूसरे यूजर ने इसे भारतीय पुरुषों के लिए ‘रियलिटी चेक’ बताया.
वीडियो पर कमेंट करने वाले कई लोगों ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर होने वाली बहस का भी जिक्र किया. एक यूजर ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए कपड़ों को जिम्मेदार ठहराना गलत है. सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ के बाद उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं. वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लोगों ने इसी सोच पर सवाल उठाया और कहा कि किसी महिला ने क्या पहना है, इससे किसी दूसरे व्यक्ति को उसे घूरने, परेशान करने या उसका पीछा करने का अधिकार नहीं मिल जाता.
वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने अपने कमेंट में इसे महिलाओं की हर रोज की जिंदगी से जोड़ दिया. एक यूजर ने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है. वहीं किसी ने इसे 'एक महिला के लिए सामान्य दिन' जैसा बताया. एक अन्य कमेंट में कहा गया कि महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना कई बार डर और चिंता से भरा अनुभव बन जाता है. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि वीडियो देखने के बाद लोगों को समझना चाहिए कि महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर किस तरह की असहज परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने वीडियो को लेकर सावधानी बरतने की बात भी कही. उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी एक्सपेरिमेंट के पूरे संदर्भ और दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है.
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘gouravbytes’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में युवक ने लिखा, ‘I became a girl’. वीडियो सामने आने के बाद इसे तेजी से व्यूज मिल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग कमेंट भी कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक पोस्ट को 2.43 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे. वीडियो के कमेंट सेक्शन में महिलाओं की सुरक्षा, पुरुषों के व्यवहार और सोशल मीडिया पर किए जाने वाले ऐसे एक्सपेरिमेंट को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.
यह वीडियो भले ही एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर सामने आया हो, लेकिन इसने महिलाओं की सेफ्टी को लेकर एक जरूरी सवाल जरूर उठा दिया है. किसी महिला को सड़क पर बिना वजह घूरना, उसका पीछा करना या उसे असहज महसूस कराना सामान्य व्यवहार नहीं माना जा सकता. वीडियो की सच्चाई और इसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि भले ही नहीं हुई हो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का सवाल इससे कहीं बड़ा है. सड़क पर किसी को सुरक्षित महसूस कराने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज में मौजूद हर व्यक्ति की है.
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