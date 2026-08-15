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लड़की बनकर सड़क पर निकला युवक, चंद मिनटों में घूरने और पीछा करने लगे लोग! बोला- 'बहुत डर लग रहा था'

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक युवक ने लड़की बनकर बाहर निकलने का दावा किया और बताया कि कुछ ही देर में उसे घूरने, पीछा करने और परेशान करने वाले लोगों का सामना करना पड़ा. युवक ने कैमरे पर कहा कि उसे इतना डर लगने लगा कि वह कांपने लगा था. हालांकि, वायरल वीडियो के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:07 PM IST
लड़की बनकर सड़क पर निकला युवक, चंद मिनटों में घूरने और पीछा करने लगे लोग! बोला- 'बहुत डर लग रहा था'
Image Credit: लड़के ने लड़की बन कर सड़क पर किया एक्सपेरिमेंट! Image credit: instagram/@gouravbytes

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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