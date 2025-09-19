पानीपुरी वाले ने 6 की जगह दिए 4 गोलगप्पे तो बीच रोड पर धरने पर बैठ गई दीदी
पानीपुरी वाले ने 6 की जगह दिए 4 गोलगप्पे तो बीच रोड पर धरने पर बैठ गई दीदी

Protest For Golgappa: पानीपुरी वाले ने 20 रुपये में 6 की जगह 4 गोलगप्पे दिए तो ये बात इतनी बड़ी हो गई कि महिला बीच सड़क पर ही धरना देने लगी. बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस का आना पड़ा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:34 PM IST
Viral Video: कुछ लोग इतने सनकी होते हैं कि उनको बस मुंह फुलाकर बैठने का एक बहाना चाहिए. गुजरात के वडोदरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला सिर्फ इसलिए धरने पर बैठ गई क्योंकि गोलगप्पे वाले ने 20 रुपये में 6 गोलगप्पे की जगह सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए. ये बात इस महिला के लिए इतनी बड़ी हो गई कि बीच सड़क पर धरना देने लगी. उसके बाद पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला.

धरने पर क्यों बैठी महिला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला बीच सड़क पर धरना दे रही है. इस धरने की वजह जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे. ये महिला कोई अपनी मांगे लेकर नहीं बैठी है, बल्कि ये इसलिए धरना दे रही है क्योंकि गोलगप्पे वाले ने 2 गोलगप्पे कम खिलाए हैं. जी हां, ये मामला गुजरात के वडोदरा का है. 20 रुपये में 6 की जगह 4 गोलगप्पे देने पर दीदी ऐसा नाराज हुई कि धरने पर ही बैठ गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला धरने पर बैठी है और आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं. ऐसे में आते-जाते लोग खड़े होकर इस महिला को अचंभे से देख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार बातें कर रहे हैं.
वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यहीं कोई लड़का होता तो पुलिस और लोगों की भीड़ पहले सुताई करती. इसके बाद पूछते कि क्या हुआ. फिर कारण जानने के बाद वापिस गाल और स्थान विशेष को लाल किया जाता." वहीं, दूसरे यूजर ने हंसने वाले इमोजी के साथ लिखा, "दीदी को समोसा मंत्री से कांटेक्ट करना चाहिए. फिर समोसा मंत्री इस दीदी की बात को वैसे ही संसद में उठायेगे जैसे उन्होंने समोसे वाली बात को उठाया था."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

;