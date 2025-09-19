पानीपुरी वाले ने 6 की जगह दिए 4 गोलगप्पे तो बीच रोड पर धरने पर बैठ गई दीदी

Viral Video: कुछ लोग इतने सनकी होते हैं कि उनको बस मुंह फुलाकर बैठने का एक बहाना चाहिए. गुजरात के वडोदरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला सिर्फ इसलिए धरने पर बैठ गई क्योंकि गोलगप्पे वाले ने 20 रुपये में 6 गोलगप्पे की जगह सिर्फ 4 गोलगप्पे दिए. ये बात इस महिला के लिए इतनी बड़ी हो गई कि बीच सड़क पर धरना देने लगी. उसके बाद पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला.

धरने पर क्यों बैठी महिला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला बीच सड़क पर धरना दे रही है. इस धरने की वजह जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे. ये महिला कोई अपनी मांगे लेकर नहीं बैठी है, बल्कि ये इसलिए धरना दे रही है क्योंकि गोलगप्पे वाले ने 2 गोलगप्पे कम खिलाए हैं. जी हां, ये मामला गुजरात के वडोदरा का है. 20 रुपये में 6 की जगह 4 गोलगप्पे देने पर दीदी ऐसा नाराज हुई कि धरने पर ही बैठ गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला धरने पर बैठी है और आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं. ऐसे में आते-जाते लोग खड़े होकर इस महिला को अचंभे से देख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स कमेंट बॉक्स में मजेदार बातें कर रहे हैं.

दीदी नाराज हो गई नाराज भी ऐसी हुई धरने पर बैठ गई कारण जानकर आप चौक जायेगे गुजरात के वडोदरा में गोलगप्पे कम खिलाने पर सड़क में धरने पर बैठी महिला गोलगप्पे वाले 20 रुपये में 6 पानीपुरी की जगह खिलाए चार गोलगप्पे, गुजरात के वडोदरा में सड़क पर बैठी महिला, DIAL 112 टीम ने स्थिति को… pic.twitter.com/1MuwR6ZQiB — ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) September 19, 2025

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यहीं कोई लड़का होता तो पुलिस और लोगों की भीड़ पहले सुताई करती. इसके बाद पूछते कि क्या हुआ. फिर कारण जानने के बाद वापिस गाल और स्थान विशेष को लाल किया जाता." वहीं, दूसरे यूजर ने हंसने वाले इमोजी के साथ लिखा, "दीदी को समोसा मंत्री से कांटेक्ट करना चाहिए. फिर समोसा मंत्री इस दीदी की बात को वैसे ही संसद में उठायेगे जैसे उन्होंने समोसे वाली बात को उठाया था."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.