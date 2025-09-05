महिला ने शताब्दी एक्सप्रेस के हैंडसम TTE को देख; चुपके से बनाई वीडियो, फिर कही ऐसी बात कि...
महिला ने शताब्दी एक्सप्रेस के हैंडसम TTE को देख; चुपके से बनाई वीडियो, फिर कही ऐसी बात कि...

TT Viral Video: वंदे भारत या एसी ट्रेन में हैंडसम टीसी की वीडियो रील वायरल हो गई. महिला ने उसे चुपके से रिकॉर्ड किया. वीडियो में टीसी टिकट चेक कर रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी देखकर कई लोगों का दिल धड़क गया. सोशल मीडिया पर लोग मज़ाक और तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:02 PM IST
महिला ने शताब्दी एक्सप्रेस के हैंडसम TTE को देख; चुपके से बनाई वीडियो, फिर कही ऐसी बात कि...

Viral Video:  ट्रेन सफर अक्सर हमारी जिंदगी में छोटे-छोटे यादगार पल लेकर आता है, लेकिन कभी-कभी ये पल सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ, जब एक इंस्टाग्राम यूजर ने वंदे भारत या किसी एसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैंडसम टीसी की वीडियो रील बनाई. टिकट चेक करते हुए टीसी गलियारे से गुजर रहा था और सामने बैठी महिला ने उसे चुपके से रिकॉर्ड किया. वीडियो में दिख रहा है कि यह दाढ़ी वाले टीसी अपने काम में पूरी तरह मग्न हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी देखकर महिला और कई अन्य यात्रियों के दिल की धड़कन तेज हो गई. वीडियो में बैकग्राउंड में “अखियां मिलावांगा” गाना चल रहा है, जिससे माहौल और रोमांटिक लग रहा है.

वीडियो शेयर और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर foodwithepshi नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, "हाय, अगर ऐसा टीसी हो तो रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करूं." यह रील वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचने लगी. वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है. जबकि 84 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.  कई यूजर्स टीसी के लुक और स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ मजाक भी कर रहे हैं. एक ने लिखा, "टिकट फेंक दो खिड़की से, फिर ये तुम्हें पकड़ के ले जाएगा," तो दूसरे ने कहा, "सरकारी नौकर है, बहुत सुंदर बीवी मिलेगी, तुम ख़्वाब मत देखो."

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंटरनेट पर हिट हुई क्रश वाली रील

कुछ लोग असली ज़िंदगी में इस स्थिति की कल्पना करते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "दूसरों के भाई, बेटे, बॉयफ्रेंड पर नज़र डालती हो, लाज नहीं आती?" वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, "मेरे पास टिकट नहीं है, प्लीज़ मुझे पकड़ लो." एक यूज़र ने टीसी की शादीशुदा होने की जानकारी भी शेयर की. यह सारी प्रतिक्रियाएं वीडियो की वायरलिटी को और बढ़ा रही हैं और टीसी अब सोशल मीडिया पर फेमस हो चुके हैं.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;