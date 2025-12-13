रात के 12 बजे रैपिडो ऑटो में बैठते ही कांप गई पैसेंजर, लेकिन सामने लिखा मैसेज देखकर महिला ने ली चैन की सांस

Bengaluru viral video: बेंगलुरु में रात 12 बजे Rapido ऑटो से सफर कर रही महिला को ऑटो में लिखे एक भरोसेमंद नोट ने सुकून दिया. ड्राइवर की इस छोटी पहल ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया.
Trending Photos
आज के दौर में सोशल मीडिया पर रोज़ ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो कभी डराते हैं तो कभी दिल को छू जाते हैं. खासकर महिलाओं के लिए रात में अकेले सफर करना अब भी चिंता का विषय बना रहता है. बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में भी आधी रात का सफर कई बार डर के साथ जुड़ा होता है. लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस डर के बीच भरोसे की एक छोटी-सी रोशनी दिखाई है. रात 12 बजे Rapido ऑटो में बैठी एक महिला पहले घबराई हुई थी, लेकिन ऑटो के अंदर चिपका एक छोटा सा नोट उसकी पूरी रात को सुकून में बदल गया. यही वीडियो अब इंटरनेट पर खूब तारीफ बटोर रहा है.
रात 12 बजे का सफर और महिला की घबराहट
वायरल वीडियो में महिला बताती है कि वह बेंगलुरु में रात करीब 12 बजे Rapido ऑटो से घर लौट रही थी. सुनसान सड़कें और देर रात का वक्त उसे डरा रहा था. ऑटो में बैठते ही उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे, जो अक्सर आधी रात के सफर में महिलाओं के मन में आते हैं. लेकिन तभी उसकी नजर ऑटो के अंदर चिपके एक छोटे से नोट पर पड़ी. पहले तो उसने यूं ही देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसके चेहरे पर राहत साफ नजर आने लगी.
ऑटो में लिखा मैसेज बना भरोसे की वजह
पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि ड्राइवर भी किसी का पिता और भाई है और महिला पैसेंजर की सुरक्षा उसके लिए सबसे अहम है. साथ ही उसमें यह भी लिखा था कि आप आराम से और बेफिक्र होकर सफर करें. महिला ने वीडियो में कहा कि इस एक लाइन ने उसे खुद को सुरक्षित महसूस कराया. एक अनजान शहर और देर रात के डर के बीच यह छोटा सा संदेश उसके लिए बड़ी राहत बन गया. यही वजह है कि उसने इस पल को वीडियो में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया.
ड्राइवर की पहल क्यों छू गई लोगों का दिल
कमेंट सेक्शन में कई महिलाओं ने लिखा कि अगर हर ड्राइवर इस तरह का भरोसा दे, तो आधी रात का सफर काफी आसान हो सकता है. लोगों का कहना है कि सुरक्षा सिर्फ सीसीटीवी या ऐप फीचर्स से नहीं, बल्कि इंसानियत से आती है. एक साधारण ऑटो ड्राइवर का लिखा हुआ नोट हजारों महिलाओं के डर को कम कर सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों को भी छू गया.