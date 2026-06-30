/पब्लिक प्लेस में हो आप... मंदिर के रास्ते पर तेज गाना बजाने वालों पर भड़की महिला, वीडियो वायरल

Civic Sense India Pilgrimage: एक जंगल के रास्ते से मंदिर की ओर ट्रेकिंग कर रही महिला ने बीच रास्ते में तेज गाना बजाने वाले लड़कों की जमकर क्लास लगा दी. महिला का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग महिला की हिम्मत की दाद दे रहे हैं. यह पूरा मामला इंस्टाग्राम यूजर 'स्मिता चंद' द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो से सामने आया है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से होते हुए एक मंदिर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं. इसी दौरान रास्ते में सुस्ताने के लिए बैठी महिला के पास लड़कों का एक ग्रुप आता है और एक बड़े से लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाने लगता है. शांति वाले इस धार्मिक और प्राकृतिक माहौल में अचानक हुए इस शोर-शराबे से महिला परेशान हो जाती है और आखिरकार वह चुप रहने के बजाय आवाज उठाने का फैसला करती है.
महिला ने सिखाया सिविक सेंस
महिला ने बिना डरे तुरंत उस ग्रुप के पास जाकर उन्हें टोक दिया. महिला ने कहा, "आप पब्लिक प्लेस में हैं." इसके साथ ही महिला ने उन्हें सिविक सेंस की कमी और वन्यजीवों व धार्मिक स्थल की मर्यादा का सम्मान न करने पर जमकर खरी-खोटी सुनाई. महिला के टोकने के बाद उन लड़कों को गाना बंद करना पड़ा. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए स्मिता ने लिखा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हर कोई उन्हें नोटिस न करे, तो उनका अस्तित्व ही नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह व्यवहार सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करता.
इंटरनेट पर छिड़ गई बड़ी बहस
इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं, हालांकि ज्यादातर लोग महिला के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि आजकल लोग तीर्थयात्रा पर आस्था के लिए नहीं, बल्कि वेकेशन मनाने और सोशल मीडिया पर दिखावा करने जाते हैं. यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे कुछ लोग दूसरों की शांति को भंग करने में जरा भी संकोच नहीं करते.
सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार रिएक्शंस
इस वायरल वीडियो पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, 'आप बहुत बहादुर हैं, मैं तो आमतौर पर ऐसी स्थिति में वहां से उठकर चला जाता हूं.' वहीं एक अन्य यूजर ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, 'हर ट्रेक पर लोग हाथों में स्पीकर लेकर चलते हैं. भाई, आप प्रकृति के बीच किसलिए आते हैं? गाना बजाने के लिए? हमें यहां शांति चाहिए, करण औजला के गाने नहीं.' एक और यूजर ने दुख जताते हुए लिखा, 'हम अपने देश का बचाव तो बहुत करते हैं, लेकिन सच यह है कि कई लोगों में तमीज और सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है.'