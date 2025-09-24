अनोखे अंदाज में की रिक्शावाले की मदद, वायरल हो गया इस महिला का खूबसूरत वीडियो
Rickshaw Wala Ka Viral Video: गरीब रिक्शावाले या ठेले वाले की मदद करने वालों के वीडियो तो आपने खूब देखें होंगे, लेकिन इस महिला ने जिस अंदाज में रिक्शावाले की मदद की है उसने दिल जीत लिया. अब मदद करने का ये अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 24, 2025, 11:38 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग बेसहारा या गरीबों की मदद करते दिखाई देते हैं. इस तरह के वीडियो समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं और दूसरों को भी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं. आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस महिला ने जिस अंदाज में रिक्शावाले की मदद की. उसको देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा. 

कैसे की रिक्शावाले की मदद?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रिक्शावाला अपने रिक्शे पर बैठा है. उसको देखकर लग रहा है कि वो काफी परेशान है और शायद उसको कोई सवारी नहीं मिल रही है. तभी वहां एक महिला आती है और उस रिक्शे में बैठ जाती है. रिक्शावाला महिला को बैठाकर उसकी लोकेशन की ओर निकल जाता है. इस दौरान रास्ते में ये महिला 200 रुपये के कई नोट एक साथ उस रिक्शे की गद्दी में लगा देती है और रिक्शे से उतर जाती है. महिला को छोड़कर रिक्शावाला जब आराम से बैठता है तो देखता है कि उसकी सीट के नीचे कुछ पैसे रखे हैं. वो पैसे निकालता है और अपने ही रिक्शे पर बैठकर गिनने लगता है. उसके बाद वो ईश्वर का धन्यवाद करता है. अब ये अनोखे अंदाज में मदद करने का खूबसूरत वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rattu13.hai नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में अच्छे-अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अंकल के चेहरे की खुशी देखकर रोना आ गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये मेरी फीड की आज तक की बेस्ट वीडियो है." तीसरे यूजर ने लिखा, "थैंक्यू सिस्टर,  इस दुनिया में आप जैसी बहुत कम हैं." चौथे यूजर ने लिखा, "भाई वीडियो देखकर बहुत खुशी मिली." पांचवे यूजर ने लिखा, "अंकल जी ने कितनी बार ईश्वर का शुक्र अदा किया."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

