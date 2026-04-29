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Hindi Newsजरा हटकेI Like You... क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राइड खत्म होते ही Rapido ड्राइवर की गंदी हरकत, महिला ने शेयर किए चैट

'I Like You... क्या हम दोस्त बन सकते हैं?' राइड खत्म होते ही Rapido ड्राइवर की गंदी हरकत, महिला ने शेयर किए चैट

Rapido Captain Disturbing Chat Viral: अक्सर हम घर पहुंचने के बाद चैन की सांस लेते हैं, लेकिन बेंगलुरु की एक महिला के लिए सफर खत्म होने के बाद एक नई मुसीबत शुरू हो गई. राइड खत्म होने के कुछ ही समय बाद Rapido ड्राइवर ने महिला के नंबर पर प्राइवेट मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जो न केवल अनप्रोफेशनल हैं, बल्कि कानूनन अपराध भी माने जाते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:25 PM IST
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'I Like You... क्या हम दोस्त बन सकते हैं?' राइड खत्म होते ही Rapido ड्राइवर की गंदी हरकत, महिला ने शेयर किए चैट

Rapido Captain Disturbing Chat Viral: आज के समय में टेक्नोलॉजी ने हमारे कई कामों को आसान बना दिया है. अब सामान खरीदने से लेकर कहीं आने-जाने तक के काम लोग अपने फोन से ही कर लेते हैं. अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतने ऐप्स मौजूद हैं कि लोग किसी का भी उपयोग कर सकते हैं. लेकिन महिला सुरक्षा और गिग इकोनॉमी (Gig Economy) में काम करने वाले पार्टनर्स के व्यवहार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहां एक महिला ने रैपिडो बाइक ड्राइवर (कैप्टन) के साथ हुई अपनी बातचीत (Chats) के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. इसमें महिला ने बताया कि कैसे राइड खत्म होने के बाद Rapido ड्राइवर ने उसके पर्सनल नंबर पर मैसेज कर उसे परेशान करना शुरू कर दिया, जिससे इंटरनेट पर प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है.

राइड के बाद शुरू हुई बातचीत

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए महिला ने बताया कि उसने एक बाइक टैक्सी बुक की थी और सफर सामान्य तरीके से खत्म हो गया. लेकिन कुछ देर बाद उसके फोन पर उसी ड्राइवर का मैसेज आया. पहले उसने पूछा कि 'पहचाना नहीं?' फिर खुद ही बताया कि वह वही ड्राइवर है, जिसने उसे छोड़ा था. महिला ने आगे बताया कि धीरे-धीरे ड्राइवर ने उसके कपड़ों और लुक की तारीफ करनी शुरू की. फिर उसने उम्र पूछी और यहां तक पूछ लिया कि 'क्या आप अकेली रहती हैं?' इतना ही नहीं, उसने अगले दिन मिलने का सुझाव भी दिया. यह सब पढ़कर महिला असहज हो गई और उसने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया.

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चैट शेयर करते ही मच गया हंगामा

महिला ने इस पूरी बातचीत के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे देखा और अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक मैसेज का मामला नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लोगों ने उठाए गंभीर सवाल

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि ड्राइवर के पास ग्राहक का पर्सनल नंबर कैसे पहुंचा और उसका इस्तेमाल इस तरह क्यों किया गया? लोगों का कहना है कि जब कोई व्यक्ति राइड बुक करता है, तो वह अपनी जानकारी सुरक्षित मानकर देता है. अगर उसी का गलत इस्तेमाल हो, तो यह चिंता की बात है.

कंपनी ने दी प्रतिक्रिया

मामला वायरल होने के बाद कंपनी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई. कंपनी ने इस तरह के व्यवहार को गलत बताया और कहा कि यह उनके नियमों के खिलाफ है. साथ ही उन्होंने जांच और कार्रवाई का भरोसा भी दिया.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो. कभी ड्राइवर का गलत व्यवहार, तो कभी पर्सनल जानकारी के गलत इस्तेमाल की खबरें पहले भी चर्चा में रही हैं. ऐसे मामलों से लोगों की चिंता और बढ़ जाती है. इस घटना के बाद खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है. कई लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त नियम और कड़ी कार्रवाई जरूरी है, जिससे आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं न हों.

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लोगों में अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने महिला के कदम की तारीफ की और कहा कि उसने खुलकर अपनी बात रखी. तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सभी ड्राइवर ऐसे नहीं होते, लेकिन एक घटना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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