ब्रेकअप का दर्द! क्या 29 की उम्र में पार्टनर ढूंढना सच में है मुश्किल? जानिए इस महिला की रुला देने वाली कहानी

Relationship Struggle: ब्रेकअप के बाद 29 साल की महिला मैट्रिमोनियल साइट्स पर निराश क्यों हो गई? उसे क्यों लगता है कि 30 के बाद अच्छा पार्टनर मिलना मुश्किल होगा? जानिए रिश्ते टूटने के बाद की उसकी परेशानी और यूजर्स की बेहतरीन सलाह.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 19, 2025, 08:29 AM IST
Breakup On Matrimonial Sites: आजकल के रिश्ते बड़े नाजुक हो गए हैं और कई कपल्स छोटी-छोटी बातों पर अलग हो जाते हैं. जो लोग अरेंज मैरिज के जरिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह तनाव भरा हो सकता है. खासकर जब आप कमिटमेंट करने से पहले उस व्यक्ति को ठीक से जानते ही नहीं हैं. हाल ही में, एक 29 साल की महिला ने अपनी परेशानी शेयर की, जब उसके लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया. वह उससे शादी की उम्मीद में डेटिंग कर रही थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने तय किया कि अब वह उससे शादी नहीं करना चाहता.

ब्रेकअप के बाद उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस अनुभव ने उसे निराश कर दिया. उसे जितने भी मैच दिखे, वे पर्सनैलिटी या पैसों के मामले में उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. उसे लगता है कि उसका अपने एक्स के साथ एक खास कनेक्शन था. अब उसे किसी और के करीब जाना मुश्किल लगता है और उसे डर है कि 30 साल की होने के बाद एक अच्छा पार्टनर ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा.

मैट्रिमोनियल साइट्स पर कैसा अनुभव रहा?

रेडिट पर अपनी बात रखते हुए इस लड़की ने लिखा, "3 साल से मेरा बॉयफ्रेंड था और उसने मुझे छोड़ दिया. हम शादी की प्लानिंग कर रहे थे, पर अब वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता. मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स ट्राई कीं लेकिन यह एक बुरा सपना जैसा रहा है. ज्यादातर पुरुष बहुत कम कमाते हैं और कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा." उसने आगे कहा, "मुझे अपने एक्स से पहले दिन से ही फिजिकल अट्रैक्शन और मानसिक शांति महसूस होती थी. मैं उसके सामने बिना किसी दिखावे के खुद रह सकती थी. मुझे लगता है कि मैं अब किसी दूसरे आदमी के सामने इतना ईमानदार कभी नहीं हो पाऊंगी. हम फिजिकली इंटिमेट भी थे और अब मुझे किसी और को छूने या छूए जाने से डर लगता है."

 

Got dumped at 29 AM feels like a nightmare
byu/Straight-Anybody7120 inTwoXIndia

 

क्यों एक्स के पास लौटना चाहती है?

महिला ने बताया कि वह अब भी अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी और के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगी. उसने कहा, "ज्यादातर मैच मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं. मैं अभी 29 की हूं. 30 के बाद एक अच्छा मैच मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा." कमेंट में उसने यह भी बताया कि वह रिश्ते में पूरी तरह खुश नहीं थी, फिर भी उसे अपने एक्स के लिए गहरी भावनाएं थीं और वह उसकी परवाह करती थी. अब उसे यह मानना मुश्किल हो रहा है कि जिस इंसान ने उसके लिए अच्छी चीजें कीं, वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता.

शादी की जल्दी क्यों नहीं करनी चाहिए?

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने महिला को शादी की जल्दी न करने और पहले खुद को ठीक करने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, "उम्र कोई मुद्दा नहीं है. शादी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक तय उम्र तक हासिल करना जरूरी हो. पहले खुद को जिओ, खुद को हील करो, खुद को ढूंढो." दूसरे ने कहा, "आपके पास जो एक ही जिंदगी है, उसे आप डेडलाइन की तरह ट्रीट नहीं कर सकतीं. बस किसी से भी शादी मत करो, धीरे चलो. अपने शरीर, सेहत, दिमाग और करियर का ध्यान रखो. सही लड़का अपने आप आएगा."

एक अन्य ने लिखा, "शादी की जल्दी करने से पहले खुद को ठीक करो." एक व्यक्ति ने कहा, "30 पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती. सिर्फ अपनी उम्र की वजह से दबाव महसूस करना बंद करो. 29 और 30 की उम्र में सच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता." एक यूजर ने कहा कि यह हमारे पुरुषवादी समाज की देन है, जहां महिला के लिए उम्र का बढ़ना एक गुनाह है. उन्होंने सलाह दी, "अगर हो सके तो थेरेपी लो, खुद को जानो. पहले खुद से प्यार करना सीखो." इन सलाहों का सार यही था कि जल्दबाजी में गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है कि थोड़ा समय लिया जाए और पहले ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकला जाए.

