मकड़ी ने काटा तो तड़पने लगी लड़की, पूरे शरीर से सांप की तरह छोड़ने लगी स्किन! डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे इलाज

Dangerous Insect Bite: एक महिला ने जहरीली ब्राउन रिक्लूस मकड़ी के काटने का खौफनाक अनुभव साझा किया है, जिसमें उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल से छुट्टी के बाद भी शरीर की त्वचा सांप की तरह उतरती रही.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:31 PM IST
Venomous Spider Viral Story: सोशल मीडिया पर एक महिला का डरावना अनुभव तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया कि कैसे एक जहरीली ब्राउन रिक्लूस मकड़ी के काटने से उसकी हालत अचानक जानलेवा हो गई. यह कहानी इसलिए भी लोगों को झकझोर रही है क्योंकि महिला पूरी तरह स्वस्थ थी और कुछ ही घंटों में उसका शरीर जवाब देने लगा.

कौन हैं मायनिटा एस और उनके साथ क्या हुआ?

मायनिटा एस नाम की इस महिला ने इंस्टाग्राम पर बताया कि 17 मई 2025 को उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. एक मामूली से दिखने वाले मकड़ी के काटने के बाद उन्हें दो हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. डॉक्टरों के मुताबिक, यह काट ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर का था, जो बेहद ज़हरीली मानी जाती है. मायनिटा के अनुसार, एक पल वह बिल्कुल ठीक थीं और अगले ही पल उनकी हालत बिगड़ने लगी. उन्होंने चलने, खाने, खुद को साफ करने और यहां तक कि आंखें खोलने की क्षमता भी खो दी. कई दिनों तक उनकी हार्ट रेट 140 से 160 बीट प्रति मिनट बनी रही और ऑक्सीजन लेवल खतरनाक रूप से गिर गया.

डॉक्टरों को कौन सा गंभीर कदम उठाना पड़ा?

हालात तब और बिगड़ गए जब मायनिटा का हीमोग्लोबिन लेवल अचानक बहुत नीचे चला गया. स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों को उन्हें इंट्यूबेट करना पड़ा. मायनिटा ने बताया कि उस वक्त उनका शरीर अंदर से खुद से ही लड़ रहा था और उन्हें आसपास की किसी भी चीज़ का होश नहीं था. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मायनिटा की परेशानी खत्म नहीं हुई. हफ्तों बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके शरीर की त्वचा बड़े-बड़े पैच में उतरती दिखी. उन्होंने इसे सांप की तरह त्वचा छोड़ने जैसा बताया और लिखा कि जहर का असर अब भी उनके शरीर में मौजूद है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आखिर क्या होती है ब्राउन रिक्लूस मकड़ी?

ब्राउन रिक्लूस मकड़ी आमतौर पर अमेरिका के दक्षिण-पूर्वी और मिडवेस्ट इलाकों में पाई जाती है. यह अंधेरी, सूखी और गर्म जगहों जैसे अलमारी, बेसमेंट और स्टोरेज एरिया में छिपकर रहती है. इसका रंग हल्का भूरा से गहरा भूरा होता है और पीठ पर वायलिन जैसी आकृति इसकी पहचान मानी जाती है.

इस मकड़ी का काटना इतना खतरनाक क्यों?

ब्राउन रिक्लूस मकड़ी का काटना शुरू में दर्दरहित हो सकता है, जिससे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. हल्के मामलों में सूजन, छाले और मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन गंभीर मामलों में बुखार, उल्टी, चक्कर, त्वचा को नुकसान, खून से जुड़ी समस्याएं और अंगों पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि समय पर इलाज बेहद जरूरी माना जाता है.

