गूगल कैलेंडर में दर्ज मौत की तारीख, फोन की स्क्रीन देखकर महिला की निकली चीख

महिला ने फोन के कैलेंडर में देखी अपनी मौत की तारीख. पति ने स्क्रीनशॉट शेयर कर मदद मांगी. गूगल कैलेंडर पर महिला की मौत का शेड्यूल कैसे सेट हो गया. पढ़े पूरी स्टोरी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:43 PM IST
कई बार हमारे साथ ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है. कई बार हमें खुद कुछ समझ नहीं आता कि ये कब और कैसे हो गया. स्मार्ट फोन का जमाना है सबके हाथ में स्मार्ट फोन हैं. हमारा ज्यादातर टाइम फोन की स्क्रीन पर ही खर्च हो रहा है, लेकिन एक महिला फोन की स्क्रीन को देखकर चीख उठी. उसको फोन की स्क्रीन पर मौत की तारीख दिख गई थी. चलिए जानते हैं ये सब कैसे हुआ.

फोन देखकर क्यों डर गई ये महिला?
मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला फोन पर गूगल कैलेंडर खोलकर बैठी थी और अगले साल के शेड्यूल इवेंट देख रही थी. इस दौरान उसकी नजर एक तारीख पर पड़ती है जिसमें उसकी मौत दर्ज थी. वो देखकर हैरान रह जाती है कि 14 मई 2026 की तारीख में उसकी मौत के बारे में लिखा था. 14 मई 2026 के दिन के इवेंट में 'माय डेथ' नाम से महिला की मौत की घटना का शेड्यूल सेट किया हुआ था. इसके बाद महिला पूरी तरह डर गई और उसने ये बात अपने पति को बताई. इसके बाद पति ने उसे कैलेंडर का स्क्रीन शॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और जनता से पूछा कि इसका मतलब क्या है. 
किस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया स्क्रीनशॉट?
जब महिला ने ये पूरी घटना अपनी पति को बताई तो पति ने गूगल कैलेंडर का स्क्रीन शॉट लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर पोस्ट कर दिया. स्क्रीनशॉट शेयर करने के साथ उसने लिखा कि मेरी वाइफ को उसके फोन में अपनी मौत दिखाई दी है. इसके बाद वो लिखते हैं कि पमा नहीं ये कैसे हुआ और कैसे जोड़ा गया है. मेरी वाइफ इसे देखकर पूरी तरह डर गई है. क्या इसे ट्रैक करने का कोई तरीका है. क्या कोई इसमें हमारी हेल्प कर सकता है. 
पोस्ट देखकर क्या बोले यूजर्स?
पोस्ट देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, क्या आप लोग कैलेंडर में चीज़ें जोड़ने के लिए एलेक्सा,सिरी, गूगल जैसे वॉइस कमांड असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है कि वह किसी और काम के लिए अपॉइंटमेंट जोड़ने की कोशिश कर रही हो और उसकी आवाज़ ग़लत सुनाई दे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

