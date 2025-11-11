सीधे स्वर्ग जा रही हूं... ऑटो ड्राइवर संग बैठी महिला ने ऐसा क्यों कहा? Video सामने आते ही मचा तहलका

Auto Driver Traffic Rules: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला आराम से ऑटो में सफर कर रही थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर फोन पर इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है और अपने दोस्तों को भेज भी रहा है वह भी चलते ऑटो में. भीड़भाड़ वाली सड़क पर इस तरह का गैरजिम्मेदाराना रवैया देखकर महिला हैरान रह गई.

क्या महिला ने ड्राइवर को कुछ कहा?

पोस्ट के मुताबिक, महिला ने ऑटो ड्राइवर को समझाया कि सड़क पर ध्यान रखो और मोबाइल मत चलाओ. महिला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “भैया का डेटा पैक अभी खत्म होने वाला है। नोट: मैंने उन्हें रील स्क्रॉल करने से रोक दिया था!” यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘@iam_anjalisingh’ नामक अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट को महज एक दिन में 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. यूजर्स ने इसे एक तरफ खतरनाक और दूसरी तरफ मजेदार बताया. कई लोगों ने इस पर जोक्स बनाए, तो कुछ ने महिला की समझदारी की तारीफ की.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ​इंडियन बॉस और जापानी बॉस में अंतर! इम्प्लाई के छुट्टी मांगने पर कैसे देते हैं जवाब? खुद देख लें ये वायरल ई-मेल

लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी सोशल मीडिया पर?

एक यूजर ने लिखा, “अब ड्राइविंग तो बस टाइमपास है.” दूसरे ने कहा – “स्पीड की नई यूनिट रील प्रति घंटा हो गई है.” एक ने मजाक में कहा, “भईया अगर चाहता तो ध्यान देता, पर उसे तो रील भेजनी थी!” कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस घटना को भारतीय ड्राइवरों की लापरवाही का उदाहरण बताया. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे ट्रैफिक नियम इतने कमजोर हैं कि कोई ड्राइवर चलती सड़क पर फोन चला सके? नेटिजन्स का मानना है कि सख्त नियम और भारी जुर्माने के बिना ऐसे हादसे रुक नहीं सकते.

यह भी पढ़ें: मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह और लगातार कंटेंट देखने की आदत अब सिर्फ समय नहीं, जिंदगियां भी छीन सकती है. महिला की सजगता ने शायद उस दिन एक बड़ा हादसा टाल दिया. लेकिन सवाल यह है क्या बाकी लोग भी इतनी समझदारी दिखाएंगे?