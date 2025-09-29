Advertisement
रात को बिस्तर पर सो रही थी महिला, सुबह हुई तो... फिर जो खौफनाक सच्चाई सामने आई, उसे जान चौंक गए लोग

42 वर्षीय रैना हेवरिन पेरिस में छुट्टी के दौरान बालकनी से गिर गईं, गंभीर चोटें आईं. लंबा इलाज और थेरपी चल रही है. परिवार और दोस्तों की मदद से रैना धीरे-धीरे बोलना, चलना और रोजमर्रा के काम सीख रही हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:05 PM IST
Viral News: जिंदगी कब, किस मोड़ पर कैसी करवट ले ले, यह कोई नहीं जानता. एक साधारण-सी छुट्टी भी कभी-कभी डरावने हादसे में बदल सकती है. इंग्लैंड के लिवरपूल की रहने वाली 42 साल की रैना हेवरिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह अप्रैल महीने में अपने भाई के साथ छुट्टियां मनाने पेरिस गई थीं. लेकिन यह सफर उनके लिए खौफनाक साबित हुआ. रात को होटल में सोते वक्त अचानक जो हुआ, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी.

रात का दर्दनाक हादसा

रैना अपने भाई के साथ होटल में रुकी थीं. सुबह घूमने की तैयारी थी, लेकिन रात में अचानक वह कमरे से गायब हो गईं. उनके पति माइकल का मानना है कि रैना नींद में चल रही थीं या डरावने सपने की वजह से होश खो बैठीं और दूसरी मंजिल की बालकनी से गिर गईं. सुबह जब भाई ने उन्हें कमरे में नहीं पाया तो सोचा कि वह दौड़ने गई होंगी. लेकिन दरवाजे के पास रखे नए रनिंग शूज देखकर शक गहराया. थोड़ी देर बाद रैना होटल के आंगन में गंभीर हालत में मिलीं.

गंभीर चोटें और लंबा इलाज

इस हादसे में रैना को भयानक चोटें आईं. उनका हाथ और कूल्हा टूट गया और सबसे ज्यादा चोट ब्रेन स्टेम पर लगी. इससे उनकी बोली, चलने-फिरने और शरीर की संवेदनाएं प्रभावित हुईं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह करीब एक महीने तक कोमा में रहीं. होश आने के बाद उनकी जिंदगी बदल चुकी थी. दो महीने पेरिस में इलाज कराने के बाद उन्हें लिवरपूल लाया गया. व्हिस्टन और ब्रॉडग्रीन अस्पताल में उनका लंबा इलाज चल रहा है. अब उन्हें दोबारा बोलना, चलना और रोजमर्रा के काम सीखने पड़ रहे हैं.

परिवार की जंग और उम्मीद

पति माइकल बताते हैं कि रैना अब बोल तो लेती हैं, लेकिन उनकी आवाज पहले जैसी नहीं रही. लंबे समय तक बात करना उनके लिए मुश्किल है. डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें पहले जैसी स्थिति में आने में कई साल लग सकते हैं. छोटे बच्चों ने हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया है और हर दिन अस्पताल जाकर मां से मिलते हैं. दोस्तों ने रैना की मदद के लिए फंडरेजिंग शुरू की है, ताकि थेरपी और इलाज में दिक्कत न हो. समाज से मिली यह मदद परिवार के लिए बड़ी ताकत बन रही है और रैना के जीवन में उम्मीद की किरण जगा रही है.

