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Hindi Newsजरा हटके94 लाख खर्च कर पत्थर बन गया चेहरा! 36 की उम्र में भी 20 की दिखती है ये महिला, पर सच डरा देगा

94 लाख खर्च कर 'पत्थर' बन गया चेहरा! 36 की उम्र में भी 20 की दिखती है ये महिला, पर सच डरा देगा

Cosmetic Surgery: 36 साल की महिला ने 75 हजार पाउंड से ज्यादा खर्च कर करवाई कई कॉस्मेटिक सर्जरी, अब दावा है कि मेरा चेहरा समय में थम गया है. जानिए क्या थी वजह और कैसी रही उनकी जर्नी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:32 AM IST
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94 लाख खर्च कर 'पत्थर' बन गया चेहरा! 36 की उम्र में भी 20 की दिखती है ये महिला, पर सच डरा देगा

Cosmetic Surgery In Botox: एलिक्स लाइनेक्स नाम की 36 वर्षीय महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. उन्होंने पिछले 10 सालों में कॉस्मेटिक सर्जरी पर 75,000 पाउंड से ज्यादा खर्च किए हैं. उनका कहना है कि अब उनका चेहरा समय में जैसे थम गया है. न्यूयॉर्क की रहने वाली इस महिला की कहानी लोगों को हैरान भी कर रही है और सोचने पर मजबूर भी.

पहली सर्जरी की शुरुआत कब और क्यों हुई?

एलिक्स ने बताया कि उन्होंने 22 साल की उम्र में पहली बार नोज जॉब करवाया. दरअसल, वह अपने नाक को लेकर काफी असहज महसूस करती थीं. उन्हें लगता था कि उनकी नाक उनके चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी है. कई बार चोट लगने के कारण उनका आत्मविश्वास और गिर गया था. कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने पैसे जुटाए और अपनी पहली सर्जरी करवाई, जो उनके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बनी.

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बार-बार सर्जरी कराने की वजह क्या थी?

एलिक्स का कहना है कि उन्होंने कई बार एक ही प्रक्रिया दोहराई, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने सही स्पेशलिस्ट नहीं चुना. सामान्य सर्जन से सर्जरी करवाने के बाद उन्हें बार-बार सुधार करवाना पड़ा. यही वजह रही कि उनका खर्च बढ़ता गया. उन्होंने माना कि अगर शुरुआत में सही विशेषज्ञ चुनतीं, तो शायद इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. नोज जॉब के बाद एलिक्स ने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी कराया और शरीर के जिद्दी फैट को हटाने के लिए कूल स्कल्प्टिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई. इसके अलावा, उन्होंने कम उम्र में ही बोटॉक्स लेना शुरू कर दिया ताकि चेहरे पर झुर्रियां न आएं. उनका मानना था कि इस तरह वह अपनी यंग लुक को लंबे समय तक बनाए रख सकती हैं.

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क्या उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा है?

एलिक्स ने साफ कहा कि उन्हें अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है. हालांकि उन्होंने यह जरूर माना कि कुछ फैसले आज के नजरिए से अलग होते. उन्होंने अपने स्टूडेंट लोन का भी एक हिस्सा पहली सर्जरी में लगाया था, जिसे वह अब सही नहीं मानतीं.

फिर भी उनका कहना है कि इन सर्जरी ने उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया. आज एलिक्स खुद को पहले से ज्यादा बेहतर मानती हैं. उनका कहना है कि उनका मकसद 20 साल की दिखना नहीं, बल्कि अपनी उम्र में सबसे बेहतर दिखना है. वह मानती हैं कि उन्होंने खुद पर काफी मेहनत की है और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि वह उम्र के साथ और बेहतर दिखने लगी हैं. उनके लिए यह सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि का एक सफर है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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