एक्सीडेंट के बाद डूबती कार के ऊपर खड़ी होकर सेल्फी लेने लगी महिला, फिर जो हुआ जरूर जानना चाहिए

कनाडा के ओटावा के बाहरी इलाके में ड्राइविंग करते समय एक महिला ने अपनी कार को एक बर्फ से जमी हुई नदी पर चढ़ा दिया. इस एक्सीडेंट के दौरान कार उस बर्फीली नदी में डूबने लगी. हालांकि, यही वजह नहीं है कि वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. वह महिला रिड्यू नदी (Rideau River) में अपनी डूबती पीली कार के ऊपर खड़ी हो गई और उसे कार की छत पर सेल्फी लेने लगी, जिसकी तस्वीर बाहर खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. उसने ऐसा तब किया जब आसपास के लोग उसकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे. उसकी इस लापरवाही ने नेटिज़न्स को पूरी तरह से हैरानी में दिया. घटना रविवार दोपहर उपनगर मानोटिक में हुई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में महिला डूबती कार के ऊपर खड़ी दिख रही है, जबकि लोग कश्ती लेकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, वह कार में अकेली थीं और पुलिस ने शाम करीब साढ़े चार बजे उसकी मदद के लिए जवाब दिया. गौरतलब है कि महिला पर कार के साथ खतरनाक स्टंट करने का आरोप लगाया गया, हालांकि जमे हुए पानी पर गाड़ी चलाना अवैध नहीं है.

She captured the moment with a selfie while people hurried and worried to help her. pic.twitter.com/ML6zWlSa9m

— Lynda Douglas (@MammaMitch) January 17, 2022