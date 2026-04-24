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Hindi Newsजरा हटकेपिंपल्स से खराब हुआ चेहरा, रातों-रात बदली किस्मत! वायरल वीडियो में देखें महिला का चौंकाने वाला ग्लो-अप

पिंपल्स से खराब हुआ चेहरा, रातों-रात बदली किस्मत! वायरल वीडियो में देखें महिला का चौंकाने वाला 'ग्लो-अप'

Transformation Viral Video: दुबई की एक महिला का एक्ने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने अपने मुहासों के दर्दनाक सफर और बेदाग त्वचा पाने की कहानी साझा की है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 24, 2026, 06:52 AM IST
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पिंपल्स से खराब हुआ चेहरा, रातों-रात बदली किस्मत! वायरल वीडियो में देखें महिला का चौंकाने वाला 'ग्लो-अप'

Transformation Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर चमकती त्वचा और ब्यूटी फिल्टर्स की भरमार है. लेकिन इसी बीच दुबई की एक महिला ने अपनी स्किन की ऐसी हकीकत दिखाई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया उनका यह वीडियो अब तक का सबसे 'रियलिस्टिक ग्लो-अप' वीडियो बताया जा रहा है. इस वीडियो में महिला ने अपनी खराब त्वचा से लेकर बेदाग और चमकती स्किन तक के सफर को बखूबी दिखाया है.

मुहासों का दर्द और आंसुओं भरी रातें

वीडियो की शुरुआत में महिला का चेहरा गहरे मुहासों, सूजन और काले दाग-धब्बों से भरा नजर आता है. महिला ने वीडियो के कैप्शन में अपना दर्द बयां करते हुए लिखा है कि भगवान जानता है कि मैं अपनी मां के सामने घंटों रोती थी. मैं हमेशा यह सोचती थी कि क्या मैं कभी अपनी स्किन में खुद को खूबसूरत महसूस कर पाऊंगी. उन्होंने उन दिनों को याद किया जब एक्ने की वजह से उनका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था.

 

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हैरान कर देने वाला बदलाव

वीडियो के दूसरे हिस्से में महिला का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है. उनकी स्किन अब पूरी तरह से साफ, स्मूथ और चमकदार नजर आती है. चेहरे पर न तो कोई एक्टिव पिंपल है और न ही कोई पुराना दाग. इस 'जम्पस्केयर' ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोग दंग हैं. महिला ने मजाक में यह भी कहा कि शुरुआत का चेहरा देखकर शायद लोग डर जाएं, लेकिन उन्हें इस पर कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उन्होंने उस दर्द को खुद झेला है.

क्या है खूबसूरत स्किन का राज?

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में सलाहों की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने बहुत काम की बात लिखी कि स्किन को बाहर से चमकाने के बजाए अंदरूनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए. यूजर के मुताबिक एक हेल्दी डाइट और 'गट हेल्थ' यानी पेट की सेहत को दुरुस्त रखकर मुहासों से छुटकारा पाया जा सकता है. कई लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे डाइट बदलने से उनके पिंपल्स गायब हो गए.

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लोगों ने जमकर की तारीफ

इस वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा व्यूज और 31 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स महिला की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने रखा. एक यूजर ने लिखा कि कोई नहीं समझ सकता कि एक्ने आपके आत्मविश्वास को कितना नुकसान पहुंचाते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने इसे इंटरनेट का अब तक का सबसे बेहतरीन ग्लो-अप वीडियो बताया है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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