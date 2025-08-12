Viral Video : बिना दुपट्टा डाले झाड़ू लगा रही थी महिला, तभी घर पहुंच गया जेठ; फिर किया ऐसा जुगाड़ लोग रह गए दंग!
Viral Video : बिना दुपट्टा डाले झाड़ू लगा रही थी महिला, तभी घर पहुंच गया जेठ; फिर किया ऐसा जुगाड़ लोग रह गए दंग!

Viral Video : भारत में पर्दा प्रथा अलग-अलग तरीकों से निभाई जाती रही है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया है. कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि पुरानी परंपराओं को निभाना मुश्किल हो जाता है. एक वायरल वीडियो में सफाई कर रही महिला, बिना दुपट्टे के अचानक जेठ को देखकर घबरा जाती है.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:44 PM IST
Viral Video : भारत में पर्दा प्रथा अलग-अलग रूपों में प्रचलित रही है, जहां बहुएं ससुर, जेठ और अन्य बुजुर्गों से घूंघट या पर्दा करती हैं. हालांकि समय के साथ परंपराओं और पहनावे में काफी बदलाव आया है, लेकिन कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं जब पुरानी रीति-रिवाज निभाना मुश्किल हो जाता है. एक वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि घर की सफाई कर रही एक महिला अचानक अपने जेठ को सामने देख घबरा जाती है, क्योंकि उसके पास दुपट्टा नहीं होता.

जेठ ने सुझाई अनोखी तरकीब

वीडियो में महिला गेट के पास झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसके जेठ बाइक से आते हैं. स्थिति असहज हो जाती है और दोनों दूरी बनाए खड़े रहते हैं. इस बीच, जेठ को एक अनोखा उपाय सूझता है, वह अपना हेलमेट बहू की ओर बढ़ा देते हैं. बहू हेलमेट पहन लेती है, जिससे घूंघट का काम हो जाता है, और जेठ आराम से घर के अंदर चले जाते हैं, जबकि बहू मुस्कुराते हुए सफाई जारी रखती है. हालांकि, ZEE News इस वायरव वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

वीडियो यह दर्शाता है कि रिश्तों में मर्यादा और सम्मान बनाए रखने के लिए लोग कितने समर्पित होते हैं, और यह जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं, बल्कि जेठ और अन्य बुजुर्गों की भी होती है कि बहू को इस लिहाज में कोई असुविधा न हो. यह सांस्कृतिक दृष्टि से रिश्तों को निभाने और उनका ख्याल रखने का सुंदर उदाहरण पेश करता है. इसे इंस्टाग्राम पर @antim_jatin_dhiman अकाउंट से शेयर किया गया है और महज दो दिनों में इसे 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बार देखा गया है. वीडियो पर टेक्स्ट लिखा है, “जब जेठ जी आ जाएं और दुपट्टा पास न हो, तब बहू का हाल” जबकि कमेंट सेक्शन में कैप्शन है, “क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?”

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

