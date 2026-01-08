Video: दादा-दादी ने जिंदगी भर सिर्फ नाम सुना था, पहली बार आंखों से देखा समंदर! दिल छू लेने वाला मोमेंट वायरल

Instagram Heartwarming Clip: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला अपने दादा-दादी को पहली बार समुद्र दिखाने ले जाती है. यह कोई लग्जरी ट्रिप या घूमने-फिरने की कहानी नहीं, बल्कि उस ख्वाहिश को पूरा करने का पल है, जिसे बुज़ुर्गों ने पूरी जिंदगी सिर्फ सुना था, देखा कभी नहीं. यह भावुक वीडियो इंस्टाग्राम पर दिव्या तावड़े नाम की यूजर ने शेयर किया है.

कैप्शन में उन्होंने लिखा कि यह सफर किसी बीच या ट्रिप के बारे में नहीं था, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा दिखाने के बारे में था, जिसके बारे में उन्होंने पूरी जिंदगी सुना था. पहली बार समंदर देखना, उसे छूना और नमस्कार करना, आस्था की सबसे पवित्र तस्वीर जैसा लगा.

यह भी पढ़ें: ​इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में ऐसा क्या है जो दिल छू लेता है?

वीडियो में दादा-दादी समंदर के किनारे पानी में खड़े नजर आते हैं. उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है, जैसे वर्षों की कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई हो. दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गहरी सांस लेते हैं. यह छोटा सा पल, बिना किसी शब्द के, बहुत कुछ कह जाता है. वीडियो पर लिखा टेक्स्ट “POV: अपने दादा-दादी को पहली बार समुद्र दिखाने ले जाना.” दर्शकों को सीधे उस पल का हिस्सा बना देता है. ऐसा लगता है जैसे देखने वाला खुद अपने बुजुर्गों के साथ वहां खड़ा हो. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, बल्कि महसूस किया गया.

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि यही वजह है कि वह इंटरनेट का बिल भरता है. किसी ने इसे अपने दिन का सबसे प्यारा पल बताया, तो किसी ने कहा कि यह वीडियो देखकर आंखें भर आईं. कई लोगों ने बुज़ुर्ग दंपति के लिए दुआ की कि उन्हें जिंदगी में कभी किसी चीज़ का इंतज़ार न करना पड़े. इस वीडियो ने लोगों को याद दिलाया कि खुशियां हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होतीं. कभी-कभी सबसे गहरे एहसास साधारण अनुभवों से जुड़े होते हैं, जैसे पहली बार समंदर देखना. यह पल दिखाता है कि बुज़ुर्गों के लिए छोटी-छोटी इच्छाएं भी कितनी बड़ी हो सकती हैं.