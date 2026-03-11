शादी से तंग आई पत्नी ने पति को दिया तलाक, रिश्ता टूटते ही मनाया 'आजादी' का जश्न

शादी को आमतौर पर जिंदगी का सबसे खास और खुशियों भरा पल माना जाता है. लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो अक्सर दुख, तनाव और निराशा का माहौल बन जाता है. आमतौर पर तलाक को लोग जिंदगी का सबसे कठिन फैसला मानते हैं. हालांकि एक महिला ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया. उसने तलाक को दुख की बजाय एक नए जीवन की शुरुआत माना. पति से अलग होने के बाद उसने आंसू बहाने के बजाय दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाने का फैसला किया और एक भव्य डिवोर्स पार्टी रखी, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है.

आखिर किस महिला ने किया ऐसा जश्न?

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, 42 साल की टोनी हार्डिंग ने अपने तलाक को एक खास तरीके से सेलिब्रेट किया. जब उन्हें पता चला कि उनकी तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उन्होंने फैसला किया कि वह इस मौके को दुख की तरह नहीं बल्कि खुशी की तरह मनाएंगी. टोनी का कहना था कि जिंदगी के कठिन अनुभवों को हल्के-फुल्के अंदाज में लेना चाहिए. इसी सोच के साथ उन्होंने एक डिवोर्स पार्टी का आयोजन किया. उनके मुताबिक वह रात उनकी जिंदगी की सबसे शानदार रातों में से एक थी और वह इस पल को एक नई शुरुआत के तौर पर देखना चाहती थीं.

पार्टी में क्या-क्या खास रहा?

10 जनवरी को टोनी ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उनके करीब 90 दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हुए. इस पार्टी को खास बनाने के लिए डीजे, शानदार खाने और सेल्फी बूथ की व्यवस्था की गई थी. रिपोर्ट के अनुसार इस आयोजन पर करीब 2.4 लाख रुपये खर्च किए गए. पार्टी में एक बड़ा ‘डिवोर्स’ साइन लगाया गया था, जो मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. वहीं केक पर लिखा था – “एक गलती का अंत”. टोनी का कहना है कि यह पार्टी उनके शादी के दिन के जश्न से भी ज्यादा बड़ी और यादगार साबित हुई.

शादी से तलाक तक की कहानी क्या रही?

टोनी 2014 में शादी के बंधन में बंधी थीं और शादी से पहले वह अपने पार्टनर के साथ करीब पांच साल तक रिश्ते में थीं. शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता अच्छा था, लेकिन शादी के बाद धीरे-धीरे हालात बदलने लगे. दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और उन्हें महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं बचा है. इस बीच उनके घर एक बच्चा भी हुआ, लेकिन इससे रिश्ते में कोई खास सुधार नहीं आया. आखिरकार जनवरी 2023 में टोनी ने पति से अलग होने का फैसला किया और तलाक की प्रक्रिया शुरू की. करीब तीन साल बाद दिसंबर 2025 में दोनों आधिकारिक रूप से अलग हो गए.