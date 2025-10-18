Advertisement
चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी महिला ने सामने से आ रही ट्रेन पर दे मारा पत्थर; वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Viral Video: एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर सामने से आ रही ट्रेन पर पत्थर फेंक देती है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना हरकत बताया. रेलवे अधिकारियों ने ऐसी हरकत को गंभीर अपराध करार दिया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:47 AM IST
चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी महिला ने सामने से आ रही ट्रेन पर दे मारा पत्थर; वीडियो देख हक्के-बक्के हो गए लोग

Woman Throws Stone At Train: सोचिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हों और खिड़की से बाहर झांकते हुए सामने से आती दूसरी ट्रेन देखें. तभी कोई व्यक्ति उस पर अचानक पत्थर फेंक दे. ऐसा ही चौंकाने वाला वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी नजर आती है. जैसे ही सामने से दूसरी तेज़ रफ्तार ट्रेन पास आती है, वह उस पर पत्थर फेंक देती है. यह न सिर्फ खतरनाक बल्कि जानलेवा हरकत है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को देखकर हैरानी जताई और कहा कि ऐसी गैरजिम्मेदाराना हरकत किसी बड़ी दुर्घटना की वजह बन सकती है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गया है. लाखों लोगों ने इसे देखा और जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूज़र्स ने महिला की इस हरकत को ‘खतरनाक’, ‘पागलपन भरा’ और ‘जानलेवा स्टंट’ बताया. कुछ ने लिखा कि अगर यह पत्थर सामने वाली ट्रेन के किसी यात्री को लग जाता तो यह वीडियो वायरल नहीं, बल्कि किसी हादसे की खबर बन जाता. कई लोगों ने रेलवे से अपील की कि ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए यह सबक बन सके.

रेलवे नियमों का खुला उल्लंघन

रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना या बाहर झांकना पहले से ही मना है. ऐसे में सामने से आती ट्रेन पर पत्थर फेंकना न केवल सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर कानूनी अपराध भी है. अगर वह पत्थर सामने वाली ट्रेन की खिड़की या किसी यात्री से टकरा जाता, तो इससे भारी नुकसान हो सकता था. रेलवे एक्ट के तहत ऐसी हरकतें करने वालों पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

