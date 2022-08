Leopard Rakhi: खतरनाक तेंदुए ने महिला से बंधवाई राखी, लोगों ने कहा- 'वाह कितना क्यूट है'

Woman Tied Rakhi To Leopard: रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है. रक्षाबंधन पर रिवाज है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं. लेकिन इस बीच, राजस्थान (Rajasthan) के राजसमंद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां एक महिला ने रक्षाबंधन पर एक खूंखार तेंदुए (Leopard) को राखी बांधी. जिसका फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आईएफएस अफसर सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने खूंखार तेंदुए को राखी बांधती महिला के फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यूजर्स महिला के तेंदुए के साथ रक्षाबंधन मनाने पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

IFS अफसर ने कैप्शन में लिखी ये बात

आईएफएस अफसर सुशांत नंदा ने तेंदुए को राखी बांधती महिला का फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि सदियों से, भारत में मनुष्य और जानवर बिना शर्त प्यार के साथ रहते आए हैं. राजस्थान में, एक महिला ने वन विभाग को सौंपने से पहले एक बीमार तेंदुए को राखी बांधकर जंगल के लिए हमारे प्यार की झलक दिखाई.

For ages, man & animal in India have lived in harmony with unconditional love to the wild.

In Rajasthan, a lady shows this unfettered love to our wild by tying a Rakhi(symbol of love & brotherhood ) to an ailing Leopard before handing over to Forest Department.

(As received) pic.twitter.com/1jk6xi1q10

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 12, 2022