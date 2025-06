पति की थी गलती लेकिन बीवी को रस्सी से पेड़ में बांधा, रोता रहा बेटा; Video देखकर खौल उठेगा खून

Woman Tied To Tree Video: आंध्र प्रदेश से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 29 साल की महिला को उसके पति द्वारा लिए गए कर्ज को न चुकाने पर पेड़ से बांधकर सरेआम बेइज्जत किया गया. यह घटना चित्तूर जिले की है, जहां पीड़िता का नाम सिरिशा बताया गया है. सिरिशा के पति थिम्मारायप्पा ने गांव के ही एक व्यक्ति मुनिकन्नप्पा से करीब ₹80,000 का कर्ज लिया था, जिसे वह चुकता नहीं कर पाया.

बताया गया है कि सिरिशा हाल ही में बेंगलुरु से अपने गांव लौटी थी ताकि अपने बच्चे का ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से ले सके. गांववालों को जैसे ही उसकी वापसी की जानकारी मिली, उन्होंने उससे पैसे की मांग की. सिरिशा ने जब बताया कि उसका पति उसे छह महीने पहले छोड़कर चला गया है और अब वह उसके संपर्क में नहीं है तो लोगों ने उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया.

A Woman was Tied to a Tree, as her Husband failed to repay the Loan, in CM #ChandrababuNaidu 's own constituency #Kuppam in #Chittoor district, #AndhraPradesh

Shocking, a woman was tied to a tree after her husband failed to repay the loan, which took place in Chief Minister… pic.twitter.com/5EIft0Te60

