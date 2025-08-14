ऑफिस में झूठ और इंस्टाग्राम पर डांस, इस महिला की नौकरी पर लटकी तलवार! बॉस की बीवी ने इस तरह पकड़ा झूठ
ऑफिस में झूठ और इंस्टाग्राम पर डांस, इस महिला की नौकरी पर लटकी तलवार! बॉस की बीवी ने इस तरह पकड़ा झूठ

Fake mental health leave Exposed: एक महिला की छुट्टी का प्लान उस वक्त उजागर हो गया, जब उसकी बॉस की पत्नी ने उसे इंस्टाग्राम पर देखा, जबकि उसने खुद को बीमार बताकर छुट्टी ली थी. फिलहाल यह घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:57 PM IST
ऑफिस में झूठ और इंस्टाग्राम पर डांस, इस महिला की नौकरी पर लटकी तलवार! बॉस की बीवी ने इस तरह पकड़ा झूठ

Fake mental health leave Exposed: सोशल मीडिया पर हर रोज कई वीडियोज और पोस्ट वायरल होते रहते हैं. जहां एक पोस्ट इस समय काफी चर्चाओं में बना हुआ है. दरअसल इस पोस्ट में एक ऐसी महिला एम्प्लॉई के बारे में बताया गया है, जिसने बॉस से झूठ बोलकर छुट्टी ली. हालांकि ऐसा करना उसे उस वक्त भारी पड़ गया, जब वो उस दिन एक शादी में पहुंच गई. ऐसा नहीं था कि वहां उसका बॉस आ गया हो. लड़की के झूठ का खुलासा एक रील से हुआ. 

मेंटल हेल्थ का बहाना बनाकर ली छुट्टी
किसी कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने मेंटल हेल्थ का झूठा बहाना बनाकर अपने बॉस से छुट्टी ले ली. हालांकि जल्द ही लड़की का भांडा फूट गया. दरअसल बॉस ने उसे छुट्टी तो दे दी, लेकिन बॉस की पत्नी ने उस लड़की को इंस्टाग्राम पर एक रील्स में देख लिया. वहीं इसके बाद HR ने महिला को अपने कैबिन में बुला लिया.

कजिन ने बताई पूरी कहानी
इस पूरी घटना की जानकारी एम्प्लॉई की कजिन ने रेडिट पर शेयर की. जहां उसने एक पोस्ट के जरिए बताया कि उसकी कजिन अपने बॉस मेंटल हेल्थ का बहाना बनाकर 3 दिन की छुट्टी ले रही है. छुट्टी का पूरा मामला क्लियर भी हो गया था, लेकिन बॉस की वाइफ ने इंस्टाग्राम पर एक वेडिंग फोटोग्राफर की रील में उसे देख लिया. जहां वह लहंगा पहनकर डांस कर रही थी. बॉस की वाइफ ने स्लो मोशन में यह वीडियो देखा. कजिन ने यह भी बताया कि जितने का लहंगा था, उतना तो मेरा  पूरी बैंक बैलेंस भी नहीं है. इसके बाद कजिन ने आगे यह भी बताया कि अब झूठ पकड़े जाने पर वो मुझसे कैनवा में नकली साइकियाट्रिस्ट का सर्टिफिकेट बनाने के बारे में पूछ रही है. 

यह भी पढ़ें- ''गर्म तेल में तला जाएगा', लड़की का ऐसा बदला रंग-रूप, लोग मेकअप आर्टिस्ट को ही देने लगे श्राप!"

लोगों ने क्या दी प्रतिक्रिया?
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने जमकर कमेंट्स किए. एक तरफ लोग महिला का मजाक उड़ाते दिखे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसका साथ भी देते नजर आए. रेडिट पर वायरल इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- अगर HR रेडिट पोस्ट तक पहुंच गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी. वहीं महिला का साथ देते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा- वो छुट्टी लेकर कुछ भी करे, इससे ऑफिस वालों को क्या. इसी तरह एक यूजर तो महिला के फुल सपोर्ट में दिखा. उसने लिखा- मेंटल हेल्थ के लिए छुट्टी लेने का मतलब घर में रहना तो नहीं होता.

