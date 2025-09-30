नवरात्रि के नौ दिन लड़की ने कैसे हर दिन बदले अपने रूप? Instagram रील हुई वायरल, आप भी देखें

Navratri Transformation: इंस्टाग्राम आज दुनिया भर के टैलेंट को सामने लाने का बड़ा मंच बन चुका है. यहां डांस, पेंटिंग, मेकअप और एक्टिंग के ऐसे-ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो हर किसी को चौंका देते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने नवरात्रि के मौके पर देवी दुर्गा के नौ रूप धारण किए हैं. इस वीडियो में महिला ने हर दिन माता के एक अलग रूप को अपनाया. पारंपरिक कपड़े, आभूषण, मेकअप और हेयरस्टाइल के जरिए उन्होंने माता शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक सभी रूपों को बारीकी से दर्शाया. उनकी मेहनत और कला देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए.

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया इस वीडियो पर?

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने जमकर तारीफें कीं. किसी ने लिखा, “हर मेहनत और खूबसूरती इस वीडियो में झलक रही है.” वहीं एक यूजर ने कहा, “ये डेडिकेशन और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल है.” सबने माना कि हर रूप में उनका टैलेंट और भक्ति साफ झलक रही है. पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा का रूप अपनाया. चौथे दिन कुशमांडा और पांचवें दिन स्कंदमाता बनीं. छठे दिन वह माता कात्यायनी और सातवें दिन कालरात्रि के भयंकर रूप में नजर आईं. आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री का दिव्य रूप उन्होंने दर्शाया.

हर देवी के स्वरूप का क्या महत्व है?

माता शैलपुत्री जीवन में स्थिरता देती हैं, ब्रह्मचारिणी अनुशासन और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं. चंद्रघंटा साहस और करुणा की प्रतीक हैं. कुशमांडा सकारात्मकता और सृजन की देवी हैं. स्कंदमाता मातृत्व और सुरक्षा का भाव लाती हैं. कात्यायनी साहस और दृढ़ता देती हैं. कालरात्रि बुराई का नाश करती हैं. महागौरी शांति और पवित्रता की प्रतीक हैं, जबकि सिद्धिदात्री ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद देती हैं.

इस वीडियो से क्या संदेश मिलता है?

नवरात्रि सिर्फ पूजा-पाठ का पर्व नहीं बल्कि शक्ति, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक है. इस महिला ने अपने टैलेंट और भक्ति से यह दिखाया कि कला के जरिए भी भक्ति व्यक्त की जा सकती है. उनका वीडियो नवरात्रि की पवित्रता और देवी दुर्गा की महिमा को नए अंदाज में दर्शाता है.