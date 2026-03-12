Advertisement
Viral Video: बटर चिकन से ऐसे बना दी आइसक्रीम, वीडियो देख यूजर्स ने पीट लिया माथा

Butter Chicken Ice Cream Viral Video: कुछ लोग व्यूज के चक्कर में खाने पीने की चीज को बर्बाद कर देते हैं. एक महिला ने बचे हुए बटर चिकन से आइसक्रीम बना दी. महिला के इस अजीब एक्सपेरिमेंट पर लोग भड़क रहे हैं. चलिए देखते हैं महिला ने ये कैसे किया?

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 12, 2026, 01:37 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर अनोखी रेसिपी वायरल होती रहती हैं. कुछ लोग खाने-पीने की चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर कोई भी अपना माथा पीट लेगा. महिला ने बचे हुए बटर चिकन का ऐसा इस्तेमाल किया जिसे देख यूजर्स भड़क गए.

कुछ लोग कुछ लाइक और व्यूज के चक्कर में अच्छे भले खाने को बर्बाद कर देते हैं. एक महिला ने बटर चिकन के साथ ऐसा ही किया जिसे जानकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. दरअसल, महिला ने बचे हुए बटर चिकन से आइसक्रीम बना दी. चलिए जानते हैं महिला ने बटर चिकन के साथ ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया?

वायरल हो रहे वीडियो में जूलियट मोरेनो नाम की महिला, बटर चिकन को अपने अजीब एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रोजन का नया रूप देने की कोशिश करती है. वो अपनी रेसिपी के दौरान बताती है कि ये बचे हुए बटर चिकन को यूज करने का सबसे शानदार तरीका है.

यह भी पढ़ें: कैसे साफ होते हैं विमान के शीशे? साबुन नहीं इस चीज का होता है इस्तेमाल

कैसे बनाई आइसक्रीम?

सबसे पहले ये महिला एक कटोरे में बटर चिकन डालती है. उसके बाद उसमें हेवी क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और फिर चीनी मिला देती है. इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेती है जिससे चिकन के टुकड़े पूरी तरह पिस जाएं. इसके बाद वो इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाती है और फिर रातभर के लिए फ्रीजर में रख देती है. इसके बाद उसे आइसक्रीम मेकर में फेंटकर कोन में भर लेती है. बस फिर क्या, बटर चिकन वाली आइसक्रीम बनकर तैयार है. वीडियो वायरल हो रहा है यूजर्स इस एक्सपेरिमेंट पर भड़क रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

बटर चिकन से आइसक्रीम बनाने वाली रेसिपी के इस वीडियो को जूलियट मोरेनो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @itsmejuliette पर शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'बटर चिकन आइसक्रीम.' वीडियो देखने के बाद यूजर्स भड़क रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, 'आपने क्यों बटर चिकन को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

