बॉयफ्रेंड को मां से मिलवाने के लिए बनाई PPT, नाम रखा 'प्रोजेक्ट दामाद जी'! नफा-नुकसान देख दंग हुआ परिवार

Project Damad Ji: एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को मां से शादी के लिए इंट्रोड्यूस कराने के लिए इमोशनल बातों की जगह पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, जिसका नाम था ‘प्रोजेक्ट दामाद जी’, और यह तरीका अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:06 AM IST
PPT To Introduce Boyfriend For Marriage: भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का फैसला होती है, इसलिए अपने पार्टनर को घरवालों से मिलवाना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता. नोएडा में रहने वाली एक ऑर्गनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट प्रकृति ने इस दबाव से निपटने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने अपनी मां को सीधे इमोशनल बातचीत करने के बजाय एक प्रोफेशनल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, जिसे उन्होंने नाम दिया ‘प्रोजेक्ट दामाद जी’.

प्रेजेंटेशन में क्या था?

इस PPT की पहली स्लाइड पर बड़े ही सलीके से ‘Project Damad Ji’ लिखा था. इसके बाद स्लाइड्स में उनके बॉयफ्रेंड की उम्र, पढ़ाई, परिवार, प्रोफेशन, करियर और भविष्य की संभावनाओं तक की सारी जानकारी दी गई थी. जिस तरह किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में किसी प्रोजेक्ट को पेश किया जाता है, उसी तरह उन्होंने अपने रिश्ते को भी एक मजबूत केस की तरह मां के सामने रखा, ताकि हर जरूरी सवाल का जवाब पहले से मौजूद हो.

उन्होंने ऐसा क्यों किया?

प्रकृति नहीं चाहती थीं कि उनकी मां को लगे कि वह सिर्फ प्यार में अंधी होकर कोई बड़ा फैसला ले रही हैं. 30 साल की उम्र में वह यह दिखाना चाहती थीं कि वह शादी जैसे फैसले को पूरी समझदारी और सोच विचार के साथ ले रही हैं. उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनकी मां की प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका चुना जिससे बातचीत कंट्रोल में रहे और कोई भी बात छूटे नहीं.

मां की प्रतिक्रिया कैसी रही?

प्रकृति की मां को शुरू में लगा कि उनकी बेटी कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन दिखाने वाली है या किसी काम पर सलाह मांगेगी. लेकिन जब उन्होंने ‘प्रोजेक्ट दामाद जी’ देखा तो वह हैरान रह गईं. हालांकि उन्हें यह अजीब जरूर लगा, लेकिन यह पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं था क्योंकि प्रकृति बचपन से ही हर बड़ी बात को खास अंदाज में बताने की आदी रही हैं. प्रकृति की इस अनोखी कोशिश ने यह साबित कर दिया कि बदलते दौर में रिश्ते जताने के तरीके भी बदल रहे हैं और शायद यही नई पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

