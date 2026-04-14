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मैच देखने गए थे या टीवी? स्टेडियम में प्राइवेट स्क्रीन देख भड़की महिला; वायरल पोस्ट ने खड़ा किया बवंडर

स्टेडियम में प्रीमियम सीट पर निजी स्क्रीन देखकर महिला का पोस्ट वायरल हुआ. कुछ लोगों ने इसे बेकार बताया, जबकि अन्य ने इसे बेहतर अनुभव माना. इस पर बहस छिड़ गई कि लाइव मैच का असली मजा मैदान में है या स्क्रीन पर.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:30 PM IST
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मैच देखने गए थे या टीवी? स्टेडियम में प्राइवेट स्क्रीन देख भड़की महिला; वायरल पोस्ट ने खड़ा किया बवंडर

क्रिकेट मैच देखने का असली मजा स्टेडियम में बैठकर लाइव खेल देखने में माना जाता है, लेकिन अब यह अनुभव भी बदलता नजर आ रहा है. हाल ही में एक महिला का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उसने स्टेडियम के प्रीमियम सेक्शन में हर सीट के सामने लगी निजी स्क्रीन दिखाई. इस पोस्ट ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी क्या लोग अब स्टेडियम में भी टीवी जैसा अनुभव चाहते हैं? कुछ ने इसे लग्जरी बताया तो कुछ ने इसका मजाक उड़ाया. इस पूरे मामले ने क्रिकेट फैंस के बीच नई चर्चा खड़ी कर दी है.

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स्टेडियम में प्राइवेट स्क्रीन क्यों?

रविवार, 12 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच के दौरान एक महिला ने यह अनुभव साझा किया. महिला (@hajarkagalwa) ने अपनी फैमिली के साथ प्रीमियम सीट पर बैठकर मैच देखा और एक फोटो पोस्ट की. इस फोटो में हर सीट के सामने एक छोटी स्क्रीन लगी थी, जिस पर लाइव मैच दिख रहा था. पीछे स्टेडियम की भीड़ और मैदान का दृश्य साफ नजर आ रहा था, लेकिन लोगों का ध्यान स्क्रीन पर ही गया. महिला ने कैप्शन में लिखा कि आज उन्हें पता चला कि अमीर लोगों के लिए स्टेडियम में भी निजी स्क्रीन की सुविधा होती है.

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लोगों ने क्यों उठाए सवाल?

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आने लगे. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब स्क्रीन पर ही मैच देखना है, तो स्टेडियम जाने का क्या मतलब है? एक यूजर ने लिखा, “फिर घर पर टीवी देखना ही बेहतर है.” इस पर महिला ने जवाब दिया “यह एक्सपीरियंस के लिए है.” कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया और कहा कि यह ऐसा है जैसे कोरियन फिल्म सबटाइटल के साथ देखना. वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि अमीर लोगों की सोच आम लोगों से अलग होती है, इसलिए यह सुविधा उन्हें ही समझ आ सकती है.

कुछ लोगों को क्यों पसंद आया आइडिया?

हालांकि सभी लोग इस विचार के खिलाफ नहीं थे. कुछ यूजर्स ने इसे शानदार और उपयोगी बताया. एक व्यक्ति ने कहा कि कई बार स्टेडियम में दूर बैठने पर मैच साफ नहीं दिखता, ऐसे में यह स्क्रीन काफी मददगार हो सकती है. उसने यह भी कहा कि कई बार मोबाइल पर मैच देखने में बफरिंग की समस्या होती है, जबकि यहां बिना रुकावट के लाइव फीड मिलती है. ऐसे लोगों का मानना है कि यह सुविधा मैच के अनुभव को और बेहतर बना सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर एक्शन को क्लोज़-अप में देखना चाहते हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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