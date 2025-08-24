AI का चमत्कार! 25 साल बाद वापस लौटी महिला की आवाज, टेक्नोलॉजी ने कर दिखाया असंभव काम

Viral News: सोशल मीडिया पर आए दिन कई चौंकाने वाले मामले सामने आते रहते हैं. जहां एक ब्रिटेन की रहने वाली एक महिला इन दिनों काफी चर्चाओं में आ गई है. दरअसल दुनियाए में आई ने जब से कदम रखा है तो कुछ न कुछ चीजें होती रहती हैं, जो इंसानों को हैरान करती हैं. ऐसा ही कुछ चमत्कार एक ऐसी महिला के साथ हुआ है, जो 25 साल से बोल नहीं पा रही थी. AI की मदद से महिला की आवाज लौट आई. दरअसल ये कहानी साराह एज्रा की है, जिनकी खोई हुई आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फिर से जिंदा कर दिया गया.

बीमारी के चलते खो दी थी आवाज

साराह एज्रा की उम्र 55 साल है. हालांकि 25 साल पहले उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हुई, जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज कहते हैं. बता दें कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की नसें धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती हैं. इस बीमारी के कारण साराह की बोलने की क्षमता चली गई और वह व्हीलचेयर पर आ गईं. दरअसल इस बीमारी में चलने-फिरने और खाना निगलने में दिक्कत होती है.

25 साल बाद महिला की आवाज आई वापस

साराह की आवाज वापस लाने का काम AI की मदद से पूरा हो गया. जहां वैज्ञानिकों ने पहले साराह के परिवार से उनकी 8 सेकंड की पुरानी क्लिप ली. इसके बाद उन्होंने साराह की आवाज के सैंपल से एआई को ट्रेनिंग दी. इस तरह एआई ने इन छोटी-छोटी क्लिप्स से साराह की आवाज को समझा और एक सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी आवाज को हूबहू कॉपी कर लिया. वहीं जब साराह ने कंप्यूटर पर टाइप किया तो कंप्यूटर ने उनकी अपनी आवाज में वह बात कही.

अब ऐसे करती हैं बात

साराह एज्रा अपनी बात कहने के लिए एक खास तरह के कंप्यूटर की मदद लेती हैं, जिसमें वह आंखों के इशारों से टाइप करती हैं और AI साराह के लिखे शब्दों को हूबहू उनकी आवाज में पढ़कर दूसरों को बोलता है. इस टेक्निक से अब वो किसी भी व्यक्ति से अपनी आवाज में बात कर सकती हैं.