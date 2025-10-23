Advertisement
ना झगड़ा, ना धोखा, फिर भी तलाक! जानिए कैसे ‘Instagram लाइफ’ की चाहत ने उजाड़ दिया एक खुशहाल घर

सोशल मीडिया ने लोगों की सोच, रिश्ते और खुशियों की परिभाषा बदल दी है. एक Reddit पोस्ट में महिला का अपने पति से तलाक चाहने का कारण इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल बताया गया है. क्या सच में सोशल मीडिया रिश्तों को बर्बाद कर रहा है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:53 AM IST
Instagram और सोशल मीडिया ने आज के दौर में लोगों की सोच, सपनों और खुशियों की परिभाषा बदल दी है. जहां पहले लोग सच्ची खुशियों की तलाश करते थे, वहीं अब दिखावे की दुनिया में परफेक्ट लाइफ ही सब कुछ मानी जाती है. यात्रा, महंगे कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल के इस ट्रेंड ने लोगों की असल जिंदगी से उनका रिश्ता कमजोर कर दिया है. इसी सोच ने अब एक शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में भी तूफान ला दिया है.

क्यों मांगा तलाक जब शादी में कोई झगड़ा नहीं था?

रेडिट पर एक यूजर ने पोस्ट करते हुए बताया कि उसकी कजिन अपने पति से तलाक चाहती है. न इसलिए कि उसने कोई गलत काम किया या धोखा दिया, बल्कि इसलिए कि वो उसकी Instagram लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता. इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या अब रिश्ते सिर्फ पैसे और दिखावे पर टिके रह गए हैं?

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

पहली शादी अमीरी में टूटी, दूसरी सादगी में फिसली क्यों?

पोस्ट के अनुसार, महिला ने 2018 में एक अमीर घराने में शादी की थी, लेकिन छह महीने में ही तलाक हो गया क्योंकि उसे लगा पति उसे इग्नोर करता है. फिर 2022 में उसने एक साधारण, मिडिल क्लास दुकानदार से शादी कर ली. चेतावनी के बावजूद उसने शादी की, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वह मायके लौट गई और पति के पास लौटने से मना कर दिया. उसका आरोप है कि पति उसे ट्रैवल पर नहीं ले जाता और लग्जरी लाइफ नहीं दे पाता. जबकि पति ने नौकरानी रखी और खर्च पूरे किए, फिर भी वह असंतुष्ट है.

 

My cousin wants to divorce her husband because he can’t afford her Instagram lifestyle.
byu/candlesovercandies inindiasocial

 

क्या एडजस्टमेंट ही शादी की असली ताकत है?

रेडिट यूजर ने एक और कहानी शेयर की, 2005 में शादी हुई एक रिश्तेदार की, जिसने गरीबी में भी कभी शिकायत नहीं की. उन्होंने मिलकर संघर्ष किया और आखिरकार 20 साल बाद अपना खुद का दो बेडरूम वाला घर खरीदा. यह कहानी बताती है कि धैर्य और समझ रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, न कि पैसे और दिखावा. एक तीसरी कहानी में बताया गया कि एक लड़की ने शादी के कुछ महीनों बाद शिकायत की कि उसका पति उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता. जब उसके माता-पिता ने पूछा कि क्या वह बुरा व्यवहार करता है, उसने नहीं कहा. तब माता-पिता ने कहा कि समझौता करो और शादी पर ध्यान दो और आज वही लड़की खुश है.

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

क्या Instagram रिश्तों को तोड़ रहा है या सच्चाई दिखा रहा है?

पोस्ट पर 500 से ज्यादा अपवोट और सैकड़ों कमेंट्स आए. कई यूजर्स ने कहा कि जो लग्जरी चाहिए, वो खुद कमा लो. एक ने लिखा, “लैविश लाइफस्टाइल स्पॉन्सर्ड बाय डैडी 2.0 आका हस्बैंड.” दूसरे ने कहा, “अपनी मेहनत की कमाई उड़ाने का दर्द सिर्फ ईमानदार इंसान समझ सकता है.” लोगों का सवाल यही था- क्या सोशल मीडिया शादी को बिगाड़ रहा है या सिर्फ हमारी उम्मीदों की पोल खोल रहा है?

Alkesh Kushwaha

