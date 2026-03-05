सांड के साथ रील बना रही थी महिला, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोगों की हंसी छूट गई

Advertisement
Viral Video: जब महिला ने सांड के साथ वीडियो बनाने की कोशिश की तो सांड ने ऐसी टक्कर मारी की महिला की चीख निकल गई. यूजर्स कह रहे हैं, 'महिला थी इसलिए सांड ने हल्की टक्कर मारी. अगर पुरुष होता तो हवा में उछाल देता.'

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:05 PM IST
Funny Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं. जिसे देखकर लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है. उसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला ने सांड के साथ वीडियो बनाने की कोशिश की, तभी सांड बिगड़ गया. सांड ने महिला को ऐसी टक्कर मारी की चीख निकल गई. इसके बाद महिला चौंक गई और हैरानी से हंसती हुई नजर आई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और यूजर्स काफी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि महिला वीडियो बनाते हुए सड़क पर चल रही है. तभी उसके पीछे सांड भी चलने लगता है, महिला सांड को देखकर हटती नहीं है, बल्कि सांड को भी वीडियो फ्रेम में लेने की कोशिश करती है. जैसे ही वो सांड के साथ वीडियो बनाने लगती है. सांड को गुस्सा आ जाता है और वो महिला को टक्कर मार देता है.

यह भी पढ़ें: होली के अगले दिन कैसे दिखाई देते हैं लोगों के चेहरे? वायरल हो गया ये मजेदार वीडियो

टक्कर लगते ही ये था महिला का रिएक्शन

जैसे ही सांड ने पीछे से टक्कर मारी वैसे ही महिला की चीख निकल गई. इस दौरान महिला हैरान दिखाई देती है. उसने सांड से ऐसी टक्कर की कोई उम्मीद नहीं की थी. हालांकि महिला को ज्यादा चोट नहीं आई और वो मुस्कुराती नजर आई. टक्कर लगने के बाद महिला सांड को देख हैरानी से हंसने लगती है. उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कान एक साथ नजर आती है. अब ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @wander_and_rise_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में महिला ने लिखा है, 'पहले तो यह प्यारा लगा, लेकिन तुरंत ही मेरा विचार बदल गया.' इसके अलावा यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. ज्यादातर यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में हंसी वाले इमोजी सेंड किए हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, 'वो सड़क क्लीन कर रहा है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'वह काफी नरमी से पेश आया क्योंकि वह एक महिला थी. अगर कोई आदमी होता तो वह हवा में उछल जाता.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

