/न एनेस्थीसिया का असर, न कोई घबराहट... पवन कल्याण की फिल्म देखते-देखते हुई महिला की ब्रेन सर्जरी

Woman Watches Pawan Kalyan OG During Brain Surgery: मेडिकल साइंस लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है और आंध्र प्रदेश से सामने आया यह मामला इसकी एक बड़ी मिसाल बन गया है. आमतौर पर जहां लोग सर्जरी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन गुंटूर की एक महिला ने ब्रेन सर्जरी के दौरान जिस तरह हिम्मत दिखाई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.
45 वर्षीय कोटेश्वरम्मा को कुछ समय से बार-बार बेहोशी आने और दौरे पड़ने की समस्या हो रही थी. जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो परिवार उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा. जांच के बाद डॉक्टरों को पता चला कि उनके दिमाग में ट्यूमर है, जिसे जल्द हटाना जरूरी था. इसके बाद डॉक्टरों ने खास मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से सफलतापूर्वक ट्यूमर निकाल दिया. अब इस अनोखे मामले की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
डॉक्टरों ने महिला का MRI स्कैन और अन्य टेस्ट किए. रिपोर्ट में पता चला कि ट्यूमर दिमाग के एक बेहद संवेदनशील हिस्से के पास मौजूद है. यह हिस्सा शरीर की गतिविधियों और कई जरूरी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को नियंत्रित करता है. ऐसी स्थिति में सामान्य सर्जरी करना किसी खतरे से कम नहीं था. डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि ट्यूमर को हटाते समय दिमाग के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को नुकसान न पहुंचे.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल टीम ने Awake Craniotomy नाम की विशेष सर्जरी करने का फैसला किया. इस नई तकनीक में मरीज को सर्जरी के दौरान पूरी तरह बेहोश नहीं किया जाता. ऑपरेशन के दौरान मरीज होश में रहता है और डॉक्टर उससे बातचीत करते रहते हैं. इससे सर्जन यह समझ पाते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और सर्जरी का उन पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा. यही वजह थी कि कोटेश्वरम्मा को भी ऑपरेशन के दौरान जागते हुए रखा गया.
Incredible! Doctors DVC Hospital in Vadlamudi, Guntur performed a successful awake brain surgery on a 45y woman while she watched Pawan Kalyan's 'OG' movie 2 keep her calm and test her motor skills in real-time. Patient is safe & recovering OG pic.twitter.com/0ViphwD76P
Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) June 8, 2026
यह एक ऐसी एडवांस सर्जिकल तकनीक है, जिसमें मरीज को बिना बेहोश किए उसके दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है. डॉक्टरों द्वारा सिर्फ उसी हिस्से को सुन्न किया जाता है, जहां चीरा लगाना होता है. दिमाग के कुछ हिस्से बेहद संवेदनशील होते हैं, जो हमारे बोलने, देखने और हाथ-पैर हिलाने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं. सर्जरी के दौरान मरीज से बातें करने या उसे किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखने से डॉक्टरों को तुरंत पता चल जाता है कि दिमाग के किसी जरूरी हिस्से को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है.
सर्जरी से पहले डॉक्टरों को पता चला कि कोटेश्वरम्मा अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की बड़ी फैन हैं. मेडिकल टीम ने सोचा कि अगर ऑपरेशन के दौरान उन्हें उनकी पसंदीदा फिल्म दिखाई जाए, तो वह ज्यादा सहज और शांत महसूस करेंगी. इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में पवन कल्याण की फिल्म OG चला दी गई. महिला फिल्म देखने में व्यस्त रही और डॉक्टर लगातार अपना काम करते रहे. फिल्म देखते हुए वह डॉक्टरों के सवालों का जवाब भी देती रहीं. समय-समय पर मेडिकल टीम उनसे हाथ-पैर हिलाने और अन्य छोटे-छोटे निर्देशों का पालन करने के लिए कहती रही.
सर्जरी के दौरान मरीज की प्रतिक्रियाएं डॉक्टरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं. महिला की बातों और गतिविधियों के आधार पर सर्जन लगातार यह जांचते रहे कि दिमाग के जरूरी हिस्से सामान्य रूप से काम कर रहे हैं या नहीं. इससे उन्हें ट्यूमर निकालने में काफी मदद मिली. आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद डॉक्टरों ने ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटा दिया. मेडिकल टीम के मुताबिक, इस प्रक्रिया ने सर्जरी को अधिक सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाई.
यह पूरी घटना तब सुर्खियों में आई, जब आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने इस सफल ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटी हुई है. उसके सिर के हिस्से पर डॉक्टरों की टीम सर्जरी कर रही है और मरीज के ठीक सामने एक लैपटॉप स्क्रीन रखी हुई है, जिस पर बड़े आराम से फिल्म चल रही है. इस हैरान करने वाले नजारे को देखकर नेटिजन्स डॉक्टरों की टीम और मरीज के हौसले को सलाम कर रहे हैं.
जैसे ही इस अनोखी सर्जरी की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई लोग आधुनिक मेडिकल तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, तो कई यूजर्स पवन कल्याण के प्रति महिला की दीवानगी को लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि शायद पहली बार किसी फिल्म ने ऑपरेशन थिएटर में भी मरीज का इतना साथ दिया होगा. वहीं, कई लोगों ने डॉक्टरों की सूझबूझ और पेशेवर तरीके की भी सराहना की. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि पवन कल्याण के फैंस का क्रेज वाकई अलग स्तर पर है. सर्जरी के दर्द और डर पर 'ओजी' फिल्म का जादू भारी पड़ गया. डॉक्टरों को इस बेहतरीन आइडिया के लिए सलाम!