/न एनेस्थीसिया का असर, न कोई घबराहट... पवन कल्याण की फिल्म देखते-देखते हुई महिला की ब्रेन सर्जरी

जैसे ही इस अनोखी सर्जरी की जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई. कई लोग आधुनिक मेडिकल तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, तो कई यूजर्स पवन कल्याण के प्रति महिला की दीवानगी को लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि शायद पहली बार किसी फिल्म ने ऑपरेशन थिएटर में भी मरीज का इतना साथ दिया होगा. वहीं, कई लोगों ने डॉक्टरों की सूझबूझ और पेशेवर तरीके की भी सराहना की. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि पवन कल्याण के फैंस का क्रेज वाकई अलग स्तर पर है. सर्जरी के दर्द और डर पर 'ओजी' फिल्म का जादू भारी पड़ गया. डॉक्टरों को इस बेहतरीन आइडिया के लिए सलाम!