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न एनेस्थीसिया का असर, न कोई घबराहट... पवन कल्याण की फिल्म देखते-देखते हुई महिला की ब्रेन सर्जरी

Woman Watches Pawan Kalyan OG During Brain Surgery: आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक 45 वर्षीय महिला की ब्रेन ट्यूमर सर्जरी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. हैरानी की बात यह है कि ऑपरेशन के दौरान महिला पूरी तरह होश में थी और अपने पसंदीदा अभिनेता पवन कल्याण की फिल्म OG देख रही थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:32 AM IST
न एनेस्थीसिया का असर, न कोई घबराहट... पवन कल्याण की फिल्म देखते-देखते हुई महिला की ब्रेन सर्जरी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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