रेस्टॉरेंट में साड़ी पहनकर पहुंची महिला तो अंदर जाने से रोका, Video बनाकर कर डाला ट्रोल

एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसे दिल्ली के एक रेस्टॉरेंट में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उसने भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी पहन रखी थी. यह घटना अगस्त क्रांति मार्ग पर स्थित एक्विला दिल्ली (Aquila Delhi) नाम के एक रेस्टॉरेंट में हुई, जहां के स्टाफ ने एक महिला को रेस्टॉरेंट में प्रवेश करने के लिए सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उसने साड़ी पहन रखी थी.

साड़ी पहनकर आई महिला तो रेस्टॉरेंट में जाने से रोका

इस घटना की एक छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें एक महिला रेस्टॉरेंट स्टाफ से ड्रेस कोड नियम के बारे में पूछती है और इसे लिखित में देखने की मांग करती है. महिला ने कहा, 'मुझे दिखाओ कि साड़ी की अनुमति नहीं है'. जवाब में, एक महिला स्टाफ ने कहा, 'मैम, हम केवल स्मार्ट कैज़ुअल की अनुमति देते हैं, साड़ी स्मार्ट कैज़ुअल के अंतर्गत नहीं आती है.' और फिर चली जाती है.

Saree is not allowed in Aquila restaurant as Indian Saree is now not an smart outfit.What is the concrete definition of Smart outfit plz tell me @AmitShah @HardeepSPuri @CPDelhi @NCWIndia

Please define smart outfit so I will stop wearing saree @PMishra_Journo #lovesaree pic.twitter.com/c9nsXNJOAO — anita choudhary (@anitachoudhary) September 20, 2021

वीडियो ट्विटर पर अपलोड करके पूछा सवाल

ट्विटर यूजर अनीता चौधरी (Anita Choudhary) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'अक्विला रेस्टोरेंट में साड़ी की अनुमति नहीं है क्योंकि भारतीय साड़ी अब स्मार्ट आउटफिट नहीं है. स्मार्ट आउटफिट की ठोस परिभाषा क्या है कृपया मुझे बताएं. कृपया स्मार्ट आउटफिट को परिभाषित करें ताकि मैं साड़ी पहनना बंद कर दूं.' इस कैप्शन के साथ उसने कई मंत्रियों को टैग भी किया.

Who decides sari is not ‘smart wear’? I have worn sarees at the best restaurants in the US, UAE as well in UK. No one stopped me. And some Aquila Restaurant dictates a dress code in India and decides saree is not ‘smart enough’? Bizarre. pic.twitter.com/8c6Sj1RNha — Shefali Vaidya (@ShefVaidya) September 22, 2021

Legally perhaps this restaurant is safe as a private place can impose their dress code on patrons.However the fact that #saree is not considered appropriate attire for any place in our country is disturbing,to say the least. We have a messed up concept of what’s “modern” & “cool” https://t.co/Q7W4E5m4pE — Smita Barooah (@smitabarooah) September 22, 2021

यूजर्स ने खूब सुनाई खरी-खोटी

रेस्टॉरेंट द्वारा बनाई गई ड्रेस कोड पॉलिसी की नेटिजन्स द्वारा जमकर खिंचाई की गई. नाराज यूजर्स ने इस पॉलिसी को तानाशाही बतलाया. इतना ही नहीं, रेस्टॉरेंट के पॉलिसी को 'भेदभावपूर्ण' कहा. ट्विटर यूजर शेफाली वैद्य ने लिखा, 'कौन तय करता है कि साड़ी 'स्मार्ट वियर' नहीं है? मैंने यूएस, यूएई के साथ-साथ यूके के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में साड़ी पहनी है. मुझे किसी ने नहीं रोका. और कुछ अक्विला रेस्तरां भारत में एक ड्रेस कोड निर्धारित करते हैं और तय करते हैं कि साड़ी 'स्मार्ट एनफ' नहीं है? बेहद विचित्र बात है.'