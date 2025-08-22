घूमने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी करने वाली महिला ने खुद संभाली स्टीयरिंग, देखें क्यों लिया ये फैसला, क्या पति से हो गया है झगड़ा?
Advertisement
trendingNow12892363
Hindi Newsजरा हटके

घूमने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी करने वाली महिला ने खुद संभाली स्टीयरिंग, देखें क्यों लिया ये फैसला, क्या पति से हो गया है झगड़ा?

Truck Driver Wife Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला काफी चर्चाओं में है. इस महिला को घूमने का शौक था और उसने घूमने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी की थी. हालांकि कभी-कभी दोनों के बीच झगड़ा भी वीडियो में देखने को मिलता है. वहीं अब किसी कारण से खुद महिला ट्रक चलाने जा रही है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घूमने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी करने वाली महिला ने खुद संभाली स्टीयरिंग, देखें क्यों लिया ये फैसला, क्या पति से हो गया है झगड़ा?

Truck Driver Wife Viral Video: घूमने के लिए महिला ने ट्रक ड्राइवर से शादी की थी. जहां महिला को पहले उसके पापा और नाना ने घूमने नहीं दिया, लेकिन अब महिला अपने ट्रक ड्राइवर पति के साथ खूब घूम रही है. हालांकि महिला का पति से झगड़े वाला वीडियो भी सामने आया था. जहां महिला पति को खूब सुना रही थी कि वह उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं. वहीं अब महिला का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें वह अब खुद ही ट्रक चलाने को बोल रही है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@amrita9166)

महिला अब खुद चलाएगी ट्रक
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला अब खुद ट्रक चलाने जा रही है. दरअसल महिला को जो नया वीडियो सामने आया है, उसमें वो बता रही है कि अब वो खुद ही ट्रक चलाएगी, क्योंकि उसका पति बीमार है. यही कारण है कि अब उसे खुद ही ट्रक चलाना होगा. वीडियो में महिला ने यह भी बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है. इसलिए पति के बीमार होने पर अब वो खुद ट्रक चलाएगी. वो बताती है कि ट्रक लेकर केरल जा रही है. वीडियो में महिला ने कहा, 'जो महिला घर चला सकती है, वो कुछ भी चला सकती है'. आगे मजाकिया अंदाज में यह भी कहा, जो महिला मुंह चला सकती है, वो ट्रक, प्लेन सब चला सकती है'.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- "'मुझे लगा तुम ट्रक मालिक हो', ट्रक ड्राइवर से शादी कर फंसी लड़की! वायरल वीडियो में पति को खूब सुनाई खरी-खोटी"

लोगों ने दी जमकर प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो amrita9166 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वीडियो को अब तक 2.6 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं वीडियो पर काफी कमेंट्स भी आए हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- फिर भी दीदी औरत की जो जुबान चलती हैं, उसकी अलग बात है. दूसरे यूजर ने लिखा- भाभी जी बहुत हैवी ड्राइवर. एक अन्य यूजर ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा- हाईवे पर भय का माहौल है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Truck Driver Wife Viral VideoViral News

Trending news

'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'मैं जनरल असीम मुनीर के बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'... रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ऐसा क्यों बोले?
aaj ki taaza khabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'मैं जनरल असीम मुनीर के बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'... रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ऐसा क्यों बोले?
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
Devendra Fadanvis
राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव को लगाया फोन, चुनाव के लिए मांगा समर्थन
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
ED Raid
जम्मू में मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED की बड़ी कार्रवाई, 9 जगहों पर मारा छापा
;