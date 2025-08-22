घूमने के लिए ट्रक ड्राइवर से शादी करने वाली महिला ने खुद संभाली स्टीयरिंग, देखें क्यों लिया ये फैसला, क्या पति से हो गया है झगड़ा?

Truck Driver Wife Viral Video: घूमने के लिए महिला ने ट्रक ड्राइवर से शादी की थी. जहां महिला को पहले उसके पापा और नाना ने घूमने नहीं दिया, लेकिन अब महिला अपने ट्रक ड्राइवर पति के साथ खूब घूम रही है. हालांकि महिला का पति से झगड़े वाला वीडियो भी सामने आया था. जहां महिला पति को खूब सुना रही थी कि वह उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं. वहीं अब महिला का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें वह अब खुद ही ट्रक चलाने को बोल रही है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

महिला अब खुद चलाएगी ट्रक

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला अब खुद ट्रक चलाने जा रही है. दरअसल महिला को जो नया वीडियो सामने आया है, उसमें वो बता रही है कि अब वो खुद ही ट्रक चलाएगी, क्योंकि उसका पति बीमार है. यही कारण है कि अब उसे खुद ही ट्रक चलाना होगा. वीडियो में महिला ने यह भी बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है. इसलिए पति के बीमार होने पर अब वो खुद ट्रक चलाएगी. वो बताती है कि ट्रक लेकर केरल जा रही है. वीडियो में महिला ने कहा, 'जो महिला घर चला सकती है, वो कुछ भी चला सकती है'. आगे मजाकिया अंदाज में यह भी कहा, जो महिला मुंह चला सकती है, वो ट्रक, प्लेन सब चला सकती है'.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- "'मुझे लगा तुम ट्रक मालिक हो', ट्रक ड्राइवर से शादी कर फंसी लड़की! वायरल वीडियो में पति को खूब सुनाई खरी-खोटी"

लोगों ने दी जमकर प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो amrita9166 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वीडियो को अब तक 2.6 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और लाखों लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं वीडियो पर काफी कमेंट्स भी आए हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- फिर भी दीदी औरत की जो जुबान चलती हैं, उसकी अलग बात है. दूसरे यूजर ने लिखा- भाभी जी बहुत हैवी ड्राइवर. एक अन्य यूजर ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा- हाईवे पर भय का माहौल है.