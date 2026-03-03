प्रेमी के 37 टुकड़े किए, फिर खाल उतारकर किचन में लटका दी... अपने ही बच्चों को खिलाने वाली थी ये 'राक्षसी' मां!

क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वह अपने ही प्रेमी की हत्या करे, उसकी खाल उतारे और फिर उसके शरीर के अंगों को पकाकर बच्चों को परोसने की तैयारी करे? सुनने में यह किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में जो हुआ, उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया. यह कहानी है कैथरीन नाइट की, एक ऐसी महिला जिसे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली बार 'बिना पैरोल' के उम्रकैद की सजा सुनाई गई. पुलिस जब उसके घर में दाखिल हुई तो मंजर इतना खौफनाक था कि अनुभवी अफसरों की भी चीख निकल गई. किचन में खौलते पतीले में इंसानी सिर था और डाइनिंग टेबल पर 'इंसानी गोश्त' की प्लेटें सजी थीं, जिन पर उन मासूम बच्चों के नाम लिखे थे जो कुछ ही देर में स्कूल से लौटने वाले थे.

आखिर एक मामूली कसाईघर (Abattoir) में काम करने वाली महिला कैसे एक ऐसी 'नरभक्षी' बन गई, जिससे खुद मौत भी खौफ खाती? क्या उसके बचपन के साथ हुए जुल्मों ने उसे यह हैवान बनाया या उसके भीतर शुरू से ही एक राक्षस छिपा था? चलिए, आज उस काली रात का पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया.

मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का है. 44 साल के जॉन प्राइस ने हत्या से एक रात पहले अपने साथियों से कहा था कि अगर वह अगली सुबह काम पर नहीं आए तो समझ लेना कि कैथरीन नाइट ने उन्हें मार दिया. अगले दिन जब वह काम पर नहीं पहुंचे तो सहकर्मी उनके घर पहुंचे और दरवाजे पर खून फैला देखा. तभी पुलिस को बुलाया गया. पुलिस जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, फर्श और दीवारें खून से लथपथ थीं. रसोई के दरवाजे पर मांस के हुक से इंसानी चमड़ी टंगी मिली. यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म जैसा था. पूरा घर बर्बर हिंसा की गवाही दे रहा था और अधिकारियों के लिए भी यह अनुभव बेहद भयावह था.

रसोई में तैयार हो रहा था खौफनाक खाना

चूल्हे पर रखे बर्तन में जॉन प्राइस का सिर सब्जियों के साथ पक रहा था. डाइनिंग टेबल पर मांस के टुकड़े प्लेटों में परोसे गए थे और साथ में सब्जी रखी थी. हर प्लेट के पास बच्चों के नाम की पर्ची रखी गई थी. संयोग से बच्चे उस रात घर पर नहीं थे. इस खुलासे ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला दिया. लिविंग रूम में जॉन प्राइस का धड़ पड़ा था और पास ही सोफे पर कैथरीन नाइट गहरी नींद में मिली. जांच में पता चला कि जॉन को 37 बार चाकू मारा गया था. घटना के बाद आरोपी ने नींद की गोलियां खा ली थीं. उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत में पेश की गई तस्वीरें इतनी भयावह थीं कि जूरी को उन्हें देखने से छूट लेने का विकल्प दिया गया.

अदालत ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला क्यों सुनाया?

इस मामले की सुनवाई जस्टिस बैरी ओकीफ ने की. अपराध की क्रूरता और आरोपी के पछतावे की कमी को देखते हुए उन्होंने कैथरीन नाइट को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें पैरोल का कोई प्रावधान नहीं था. ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी महिला को ऐसी सजा मिली. ट्रायल के दौरान सामने आया कि कैथरीन का बचपन बेहद दर्दनाक था. उसके पिता हिंसक और शराबी थे और उसने कम उम्र में यौन शोषण सहा.

किशोरावस्था से ही उसके रिश्ते हिंसक रहे. पूर्व डिटेक्टिव ल्यूक टेलर के मुताबिक उसके जीवन में कई चेतावनी संकेत थे, जिन्हें नजरअंदाज किया गया. उनका मानना था कि बचपन के अत्याचारों ने उसके भीतर गहरी नफरत और अस्थिरता पैदा कर दी, जिसने आगे चलकर इस भयावह अपराध को जन्म दिया. यह मामला आज भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खौफनाक अपराधों में गिना जाता है और यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या समय रहते संकेतों को समझा जाता तो एक जान बचाई जा सकती थी.