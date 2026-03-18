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Hindi Newsजरा हटके24 मिनट के लिए हुई मौत! वापस जिंदा हुई तो बोली- अब मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने वहां देखा कि...

24 मिनट के लिए हुई मौत! वापस जिंदा हुई तो बोली- अब मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने वहां देखा कि...

24 मिनट तक दिल की धड़कन बंद रहने के बाद महिला ने जो अनुभव बताया, उसने मौत को लेकर उसकी सोच पूरी तरह बदल दी. होश में आने के बाद उसने कहा कि अब उसे मरने से डर नहीं लगता.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:13 PM IST
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24 मिनट के लिए हुई मौत! वापस जिंदा हुई तो बोली- अब मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने वहां देखा कि...

यह कहानी लॉरेन कैनेडी की है, जिनकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई. घर पर ही उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया और उनका दिल करीब 24 मिनट तक धड़कना बंद हो गया. उनके पति और फिर पैरामेडिक्स ने तुरंत CPR देकर उन्हें बचाने की कोशिश की. करीब आधे घंटे बाद उनकी सांसें वापस आईं, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया.

क्या मौत के करीब पहुंचने के बाद क्या हुआ?

दिल की धड़कन रुकने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे 9 दिन तक ICU में रहीं. इस दौरान दो दिन तक वे कोमा में भी थीं. उनके परिवार के लिए यह समय बेहद डरावना था, लेकिन होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया, वह हैरान करने वाला था. उन्होंने कहा कि इस अनुभव के बाद उनका मौत को लेकर नजरिया पूरी तरह बदल गया. होश में आने के बाद उन्हें अपने पिछले कुछ दिनों की कोई याद नहीं थी.

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यहां तक कि अस्पताल में बिताए समय की भी कई बातें उन्हें याद नहीं रहीं. उन्हें बोलने और लिखने जैसे साधारण कामों में भी परेशानी हुई. हालांकि डॉक्टरों ने साफ किया कि उनके दिमाग को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनके भीतर कुछ गहराई से बदल चुका था.

क्या मौत के उस पल में क्या महसूस हुआ?

जब उन्होंने अपने ‘क्लिनिकल डेथ’ के अनुभव के बारे में बताया, तो वह आम कहानियों से अलग था. उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सुरंग या तेज रोशनी नहीं दिखी, बल्कि उन्हें एक गहरी शांति का एहसास हुआ. यह शांति इतनी गहरी थी कि होश में आने के बाद भी कई हफ्तों तक उनके साथ बनी रही. यही अनुभव आज भी उन्हें जीवन के कठिन पलों में सुकून देता है.

क्या अब मौत से डर खत्म हो गया?

लॉरेन कहती हैं कि अब उन्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता. उनका कहना है कि भले ही उन्होंने कुछ खास दृश्य न देखा हो, लेकिन जो शांति उन्होंने महसूस की, उसने उनके अंदर का डर खत्म कर दिया. अब जब भी जीवन में तनाव आता है, वे उस एहसास को याद कर खुद को शांत करती हैं.

क्या अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही?

इस अनुभव के बाद लॉरेन अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांटती हैं – एक वह जो हार्ट अटैक से पहले थी और दूसरी उसके बाद की. वे अब चल-फिर सकती हैं, काम भी कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे पहले जैसी नहीं रहीं. उनके सीने में लगा डिफिब्रिलेटर हर पल उन्हें उस घटना की याद दिलाता है. वे कहती हैं कि जब लोग कहते हैं कि वे ठीक दिख रही हैं, तो उन्हें अजीब लगता है, क्योंकि अंदर से वे खुद को वही इंसान नहीं मानतीं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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