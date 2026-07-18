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फोन चलाते-चलाते चमकी किस्मत! महिला ने जीती 1.4 करोड़ रुपये की लॉटरी, खुशी से नहीं आई रातभर नींद

अमेरिका की एक महिला के लिए एक बेचैन रात जिंदगी बदलने वाली साबित हुई. नींद न आने पर उसने समय बिताने के लिए मोबाइल पर ऑनलाइन लॉटरी गेम खेलना शुरू किया. कुछ ही देर बाद उसके खाते में ऐसा जैकपॉट आया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. महिला ने करीब 1.4 करोड़ रुपये का इनाम जीत लिया. खास बात यह है कि इस जीत की संभावना करीब 20 लाख में सिर्फ एक थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 18, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:37 AM IST
फोन चलाते-चलाते चमकी किस्मत! महिला ने जीती 1.4 करोड़ रुपये की लॉटरी, खुशी से नहीं आई रातभर नींद
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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