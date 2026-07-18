/फोन चलाते-चलाते चमकी किस्मत! महिला ने जीती 1.4 करोड़ रुपये की लॉटरी, खुशी से नहीं आई रातभर नींद

कई बार जिंदगी में छोटी-सी कोशिश भी बड़ा बदलाव लेकर आती है. अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली सू रॉली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. सू रॉली उस रात अपने घर में थीं और उन्हें नींद नहीं आ रही थी. देर रात तक जागने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और समय बिताने के लिए ऑनलाइन लॉटरी गेम खेलने लगीं. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों बाद उनकी जिंदगी में ऐसा पल आने वाला है, जिसे वह शायद कभी नहीं भूल पाएंगी.
याहू न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मोर्सविल की रहने वाली सू रॉली ने नॉर्थ कैरोलिना एजुकेशन लॉटरी के डिजिटल इंस्टेंट गेम में हिस्सा लिया था. उन्होंने अपने मोबाइल से 'टम्बलिंग ट्रेजर्स' नाम का ऑनलाइन गेम खेला. इस दौरान उन्होंने 30 डॉलर यानी करीब 2500 रुपये का एक प्ले खरीदा. इसके बाद जो हुआ, उसने उन्हें हैरान कर दिया. गेम खेलते समय उन्हें पता चला कि उन्होंने इसका सबसे बड़ा इनाम जीत लिया है. यह इनाम 1,50,000 डॉलर यानी करीब 1.4 करोड़ रुपये था.
सू रॉली ने बताया कि जब स्क्रीन पर जीत का मैसेज आया, तो उन्हें कुछ समय तक भरोसा ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम जीतने की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी. शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वह स्क्रीन को सही से समझ नहीं पा रही हैं. उन्होंने इस पल को याद करते हुए बताया कि यह सब देर रात हुआ, जब वह सिर्फ टाइम पास के लिए मोबाइल पर गेम खेल रही थीं. लेकिन वही छोटी-सी कोशिश उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज बन गई.
लॉटरी अधिकारियों के मुताबिक, इस गेम में 1,50,000 डॉलर का जैकपॉट जीतने की संभावना बेहद कम थी. इतने बड़े इनाम को जीतने की संभावना करीब 20 लाख में सिर्फ एक थी. इसका मतलब लाखों लोगों में से किसी एक को मिलने वाला यह मौका अचानक सू रॉली के हाथ लग गया. लॉटरी अधिकारियों ने याहू न्यूज को बताया कि डिजिटल इंस्टेंट गेम ऑनलाइन माध्यम से खेला जाता है. इसके लिए किसी दुकान या लॉटरी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होती. खिलाड़ी वेबसाइट या आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए ही गेम में हिस्सा ले सकते हैं.
सू रॉली ने बताया कि इस अचानक मिली जीत से वह और उनका परिवार बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रकम मिलना उनके लिए किसी सपने जैसा है. जिस रात वह सिर्फ नींद न आने की वजह से मोबाइल पर गेम खेल रही थीं, उसी रात ने उनकी आर्थिक स्थिति बदल दी. उन्होंने यह भी बताया कि वह इस पैसे का इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहती हैं.
करोड़ों रुपये की इस रकम को लेकर सू रॉली ने अपनी योजना भी शेयर की. उन्होंने बताया कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने घर में सुधार और जरूरी बदलावों के लिए करेंगी. घर की मरम्मत और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का सपना वह काफी समय से देख रही थीं. अब इस इनाम की मदद से वह अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगी.
सू रॉली की कहानी सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. यह घटना दिखाती है कि जिंदगी में कभी-कभी एक छोटा-सा फैसला भी बड़ा बदलाव ला सकता है. अगर उस रात सू रॉली को नींद आ जाती या वह मोबाइल पर गेम खेलने का फैसला नहीं करतीं, तो शायद यह करोड़ों रुपये का इनाम किसी और के नाम होता. हालांकि, लॉटरी और ऑनलाइन गेम में जीत पूरी तरह किस्मत पर निर्भर होती है, इसलिए इसे कमाई का जरिया नहीं माना जा सकता. लेकिन सू रॉली के लिए वह बेचैन रात हमेशा यादगार रहेगी, जिसने उन्हें बिना किसी उम्मीद के करोड़पति बना दिया.