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Hindi Newsजरा हटकेभाभी की एक छोटी सी सलाह और ननद बन गई करोड़पति! कैसे जीत लिए ₹65 लाख रुपये?

भाभी की एक छोटी सी सलाह और ननद बन गई करोड़पति! कैसे जीत लिए ₹65 लाख रुपये?

मैरीलैंड में एक महिला ने अपनी भाभी की सलाह पर 10 डॉलर का लॉटरी टिकट खरीदा और $77,777 (करीब ₹65 लाख) का बंपर इनाम जीत लिया. जानिए इस किस्मत चमकाने वाली कहानी का पूरा सच.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 21, 2026, 06:49 AM IST
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भाभी की एक छोटी सी सलाह और ननद बन गई करोड़पति! कैसे जीत लिए ₹65 लाख रुपये?

Sister In Law Lottery Advice: कहते हैं कि किस्मत कब और किसकी बदल जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता. कभी-कभी दूसरों की दी हुई एक छोटी सी सलाह आपकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख देती है. ऐसा ही एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला अमेरिका के मैरीलैंड से सामने आया है. यहां एक महिला अपनी भाभी की सिर्फ एक बात मानकर रातों-रात लखपति बन गई. जिस महिला ने अपनी जिंदगी में महज कुछ ही बार लॉटरी खेली थी, उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसने $77,777 (भारतीय मुद्रा में करीब 65 लाख रुपये) का बंपर जैकपॉट अपने नाम कर लिया.

पेट्रोल पंप पर बदला ननद का भाग्य

मैरीलैंड लॉटरी अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना सेवेर्न इलाके की है. विजेता महिला और उसकी भाभी रीस रोड पर स्थित एक एक्सॉन (Exxon) पेट्रोल पंप स्टेशन पर गए थे. भाभी को अक्सर लॉटरी खेलने की आदत थी, इसलिए उन्होंने वहां टिकट खरीदने का मन बनाया. इसी दौरान भाभी ने अपनी ननद से भी कहा कि उसे भी एक टिकट आजमाना चाहिए. भाभी ने ननद से कहा, "मैं हमेशा कहती हूँ कि टिकट खरीदा करो, तुम कभी नहीं जान सकती कि तुम्हारी किस्मत कब चमक जाए."

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10 डॉलर का वो जादुई टिकट

भाभी की बात मानकर महिला ने 'ट्रिपल रेड 7एस मल्टीप्लायर' नाम का एक स्क्रैच-ऑफ टिकट खरीदा. इस टिकट की कीमत मात्र 10 डॉलर (लगभग 830 रुपये) थी. महिला ने जैसे ही उस टिकट को स्क्रैच किया, उसकी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया. उस टिकट पर पूरे $77,777 का पहला इनाम निकला था. यह देखकर दोनों महिलाएं खुशी से झूम उठीं.

भाभी रह गई हैरान

इस जीत के बाद सबसे मजेदार रिएक्शन विजेता महिला की भाभी का था. भाभी ने लॉटरी अधिकारियों को बताया, "मैं पिछले कई सालों से लगातार लॉटरी के टिकट खरीद रही हूँ और किस्मत आजमा रही हूँ. लेकिन मेरी ननद, जो केवल कभी-कभार ही इसे खेलती है, उसने आते ही इतना बड़ा जैकपॉट जीत लिया." इसे ही कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान होती है, तो मेहनत से ज्यादा भाग्य काम कर जाता है.

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पैसों से खरीदेगी सपनों की कार

विजेता महिला सोमवार को बाल्टीमोर में लॉटरी के मुख्यालय पहुंची और अपनी इनामी राशि का क्लेम किया. जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि वह इन पैसों का क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि वह अभी पूरी तरह से तय नहीं कर पाई हैं. हालांकि, उन्होंने यह जरूर बताया कि वह इन पैसों से अपने लिए एक चमचमाती नई कार खरीदने के बारे में गंभीरता से सोच रही हैं. यह कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि काश ऐसी सलाह देने वाली भाभी सबको मिले.

 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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