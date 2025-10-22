आंटी ने ChatGPT से नंबर पूछकर खेला जुआ, पैसे लगाए तो रातोंरात जीत लिए 88 लाख रुपये!

ChatGPT Helps To Win Money: अमेरिका के मिशिगन राज्य के वायनडॉट शहर की रहने वाली 45 वर्षीय टैमी कार्वी ने वह कर दिखाया, जो अबतक सिर्फ फिल्मों में होता था. उन्होंने सितंबर में खेले गए $1.787 बिलियन के पॉवरबॉल जैकपॉट के लिए ऑनलाइन टिकट खरीदा था. लेकिन खास बात यह रही कि उन्होंने लॉटरी के नंबर खुद नहीं चुने, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ChatGPT से निकलवाए.

आखिर कैसे ChatGPT ने चुने उनके लिए 'लकी नंबर'?

टैमी ने टिकट खरीदने के बाद सोचा कि क्यों न इस बार अपनी किस्मत मशीन के हवाले कर दी जाए. उन्होंने ChatGPT से कहा कि वह पॉवरबॉल के लिए कुछ रैंडम नंबर सुझाए. एआई ने जो नंबर बताए, टैमी ने वही अपने टिकट में भरे और फिर किस्मत का पहिया उनके पक्ष में घूम गया.

कितनी बड़ी रकम लगी उनके हाथ?

जैकपॉट के नतीजे आने के बाद टैमी ने पाया कि ChatGPT द्वारा दिए गए नंबरों में से चार नंबर पॉवरबॉल के व्हाइट बॉल्स से मैच कर गए. इससे उन्हें 50,000 डॉलर (करीब ₹44 लाख) का इनाम मिला. लेकिन चूंकि उन्होंने ‘पॉवर प्ले’ ऑप्शन भी खरीदा था, इसलिए उनकी रकम दोगुनी होकर $100,000 (करीब ₹88 लाख) हो गई.

जब उन्हें पता चला कि असल में कितनी रकम जीती है तो क्या हुआ?

टैमी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने सिर्फ 50,000 डॉलर ही जीते हैं. लेकिन जब उन्होंने अपने मिशिगन लॉटरी अकाउंट में लॉगिन किया, तब उन्हें पता चला कि ‘पॉवर प्ले’ के कारण उनकी रकम दोगुनी हो चुकी है. टैमी ने कहा, “मैं और मेरे पति दोनों अविश्वास में थे. हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि AI से पूछे नंबर हमें इतनी बड़ी जीत दिला देंगे.”

अब टैमी कार्वी इस रकम का क्या करेंगी?

इस जीत के बाद टैमी ने बताया कि वे सबसे पहले अपने घर का कर्ज चुकाएंगी और बाकी रकम सेव करेंगी. उन्होंने कहा कि यह रकम उनकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है और वो इस मौके के लिए बेहद आभारी हैं. टैमी पहली नहीं हैं जिन्होंने लॉटरी के नंबर AI से चुने. पिछले महीने वर्जीनिया की कैरी एडवर्ड्स ने भी ChatGPT से नंबर चुनवाए थे और ₹1.32 करोड़ (150,000 डॉलर) जीते थे. उन्होंने यह पूरी रकम दान कर दी थी.