Hindi Newsजरा हटकेजिम में वर्कआउट कर रही थी महिला, पीछे से आए शख्स ने पार कर दी बेशर्मी की सारी हदें, देखें वीडियो

जिम में वर्कआउट कर रही थी महिला, पीछे से आए शख्स ने पार कर दी बेशर्मी की सारी हदें, देखें वीडियो

ऑस्ट्रिया के विएना में एक फिटनेस कोच का वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन चर्चा इसकी फिटनेस नहीं, बल्कि वीडियो में दिखी कथित घटना के कारण हो रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:46 AM IST
जिम में वर्कआउट कर रही थी महिला, पीछे से आए शख्स ने पार कर दी बेशर्मी की सारी हदें, देखें वीडियो

आजकल महिलाएं फिट रहने के लिए जिम जाती हैं और नियमित एक्सरसाइज करती हैं. पर कभी-कभी ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो जिम जाने की खुशी को झटका दे देता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. ऑस्ट्रिया की विएना में 36 वर्षीय फिटनेस कोच एलेना मैकार्थी अपने क्लाइंट के लिए वर्कआउट रिकॉर्ड कर रही थीं, तभी एक अनजान आदमी कांच के दरवाजे के पीछे से उनकी ओर मोबाइल लेकर आया. वीडियो देखकर लोग हैरान और गुस्से में हैं.

कांच के पीछे की शर्मनाक हरकत

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एलेना योग की ‘पपी पोज़’ मुद्रा में खड़ी हैं, जबकि कांच के दरवाजे के पार से एक व्यक्ति आता है. आरोप है कि उसने बिना अनुमति उनका वीडियो बनाने या तस्वीरें खींचने की कोशिश की. एलेना को उस समय इसका पता नहीं था. वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया और अब तक इसे 50 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग एलेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और जिम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस भी तेज हो गई है.

महिला ने जताया गुस्सा और चेतावनी

एलेना ने पोस्ट में लिखा कि सार्वजनिक जगह पर मौजूद होना यह नहीं दर्शाता कि कोई व्यक्ति सभी की निजता छीन सकता है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति रिकॉर्ड करना सिर्फ असहज करने वाला नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान का उल्लंघन है. वीडियो शेयर करने के बाद उन्हें मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिलीं. कई लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ कथित आरोपी के व्यवहार का बचाव कर रहे थे. यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और जिम जैसी सार्वजनिक जगहों पर निजता की अहमियत पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है.

 

वीडियो देख हुए गुस्से से लाल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्ट्राग्राम पर elenamccarthyfitness नाम के अकाउंट से पोस्ट किय गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुकाहै. जबकि हजारों लोग इसे पसंद किए वीडियो देखकर यूजर बड़क गए. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

viral video

Trending news

