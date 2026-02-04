मरे हुए इंसान की चर्बी से लड़कियां बन रहीं खूबसूरत! कैसे मुर्दों की बॉडी आ रही काम? खुद जान लें खौफनाक सच

Deadbody Fat Injections Cosmetic Surgery: अमेरिका में एक बेहद चौंकाने वाला कॉस्मेटिक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं को मृत लोगों के शरीर से निकाली गई चर्बी इंजेक्ट की जा रही है. इस फैट को स्तन, हिप्स और बटक्स में डाला जाता है ताकि शरीर को आवरग्लास शेप दी जा सके. यह प्रक्रिया AlloClae नाम से बेची जा रही है और इसे टाइगर एस्थेटिक्स नाम की कंपनी प्रमोट कर रही है. हाल ही में न्यूयॉर्क की एक 34 साल की महिला ने बताया कि उसने अपने हिप्स और बैक साइड को बेहतर बनाने के लिए करीब 40 लाख रुपये खर्च किए.

यह फैट आता कहां से है?

यह चर्बी उन लोगों के शरीर से ली जाती है जिन्होंने मरने के बाद अपने अंग और टिशू साइंस के लिए दान किए होते हैं. इन टिशू को पहले स्टरलाइज किया जाता है, फिर शुद्ध कर एक खास फैट मैट्रिक्स में बदला जाता है, जिसमें से डीएनए और जिंदा सेल हटा दिए जाते हैं ताकि शरीर की इम्यून रिएक्शन न हो. कंपनियों का दावा है कि यह पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित प्रक्रिया है.

यह किन लोगों के लिए किया जाता है?

यह तकनीक खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके शरीर में अपनी चर्बी कम होती है या जिन्होंने पहले लिपोसक्शन कराया होता है. कई लोग जो ओजेम्पिक और मोंजारो जैसी वेट लॉस दवाओं से बहुत तेजी से वजन घटा चुके हैं, उनके शरीर में भी पर्याप्त फैट नहीं बचता, इसलिए वे इस तरह के इंजेक्शन की ओर जा रहे हैं. इस प्रक्रिया में जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती और इसे क्लिनिक में ही एक घंटे से कम समय में किया जा सकता है. यह फिलर हिप डिप्स भरने, बटक्स उभारने और ब्रेस्ट या शोल्डर में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि लोग इसकी सुविधा और कम रिकवरी टाइम की वजह से इसे पसंद कर रहे हैं.

खर्च कितना ज्यादा है?

इस तरह के इंजेक्शन की कीमत 10,000 डॉलर से लेकर 100,000 डॉलर तक हो सकती है, जो भारतीय रुपये में करीब 8 लाख से 80 लाख रुपये तक बैठती है. कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में फैट इंजेक्ट किया गया है. यही वजह है कि यह फिलहाल अमीर तबके तक ही सीमित है. डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रक्रिया में फैट नेक्रोसिस, इंफेक्शन और फैट एम्बोलिज्म जैसे गंभीर खतरे हो सकते हैं. इसके अलावा ब्रेस्ट में जैविक पदार्थ डालने से कैंसर की जांच और मैमोग्राफी में भी दिक्कत आ सकती है. कई लोग मानते हैं कि दान देने वालों ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि उनके शरीर का इस्तेमाल सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा.