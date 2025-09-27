'मेरे पति को चुरा लेगी ये!' रईस मम्मी की 'बोल्ड' ड्रेस देख महिलाओं ने किया हंगामा, और फिर लगा दिया बैन, वजह चौंक जाएंगे आप

हर मां का सपना होता है कि वह अपने बच्चे को अच्छे माहौल और सही परवरिश के साथ बड़ा करे. लेकिन सोचिए, अगर किसी मां को सिर्फ इसलिए उसके बच्चे के प्लेग्रुप से बाहर कर दिया जाए क्योंकि उसके कपड़े दूसरों को पसंद नहीं आए, तो? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है लंदन में. मशहूर डीजे और इन्फ्लुएंसर जोडी वेस्टन का कहना है कि उनके फैशनेबल और बोल्ड कपड़े प्लेग्रुप की दूसरी महिलाओं को इतने बुरे लगे कि उन्हें ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

कपड़ों से शुरू हुआ विवाद

जोडी वेस्टन ने बताया कि विवाद की शुरुआत उनके एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम से हुई. उस ड्रेस में उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा उभरकर दिख रहा था, जिससे वहां मौजूद कुछ माताओं ने आपत्ति जताई. एक महिला ने तो उन्हें स्पोर्ट्स स्टोर से “शालीन” स्विमसूट खरीदने की सलाह दे डाली. वहीं, बाकी महिलाएं उन्हें लगातार घूरती रहीं, जिससे जोडी को बेहद बुरा लगा. उनका कहना है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि सिर्फ सजना-संवरना उनका शौक है. उनके अनुसार, “कुछ घंटे ही होते हैं जब मैं खुद के लिए जीती हूं और आत्मविश्वास के साथ सजती हूं.”

निजी स्टाइल और आत्मविश्वास की लड़ाई

जोडी ने साफ किया कि वह दूसरों को खुश करने के लिए कपड़े नहीं पहनतीं, बल्कि यह उनकी खुद की पसंद और आत्मविश्वास का हिस्सा है. उन्होंने सवाल उठाया कि “क्या मैं अपने शरीर की बनावट बदल सकती हूं? नहीं. तो फिर सिर्फ दूसरों की सोच के हिसाब से कपड़े क्यों पहनूं?” लो-कट टॉप या चमड़े का कॉर्सेट उनके निजी फैशन स्टेटमेंट का हिस्सा हैं और वह इसमें सहज महसूस करती हैं. उनका मानना है कि उन्हें अपने शरीर की बनावट के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए. यह मामला फैशन, आत्मविश्वास और समाज की सोच पर गहरी बहस छेड़ रहा है.

असली वजह और ट्रोलिंग का दर्द

जोडी का दावा है कि उन्हें बैन करने की असली वजह महिलाओं के पति थे. उन्हें शक था कि जोडी बोल्ड कपड़ों के जरिए उनके पतियों को आकर्षित कर सकती हैं. इस डर के कारण उन्होंने मिलकर जोडी को ग्रुप से बाहर कर दिया. जोडी का कहना है कि मां बनने के बाद भी उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लड़ना पड़ रहा है. प्लेग्रुप से बाहर होने के बाद भी वह ट्रोलिंग और बुरी टिप्पणियों का शिकार हो रही हैं. लगातार ब्रेस्ट साइज पर हो रहे कमेंट्स से तंग आकर उन्होंने डॉक्टरों से इसे कम करवाने तक पर विचार किया है. यह मामला समाज में फैशन और स्वतंत्रता को लेकर मौजूद मानसिकता को उजागर करता है.