Advertisement
trendingNow12938236
Hindi Newsजरा हटके

'मेरे पति को चुरा लेगी ये!' रईस मम्मी की 'बोल्ड' ड्रेस देख महिलाओं ने किया हंगामा, और फिर लगा दिया बैन, वजह चौंक जाएंगे आप

Viral News: लंदन की डीजे और इन्फ्लुएंसर जोडी वेस्टन को उनके बोल्ड और फैशनेबल कपड़ों के कारण बेटे के प्लेग्रुप से बाहर कर दिया गया. दूसरी महिलाओं को डर था कि वह उनके पतियों को लुभा सकती हैं. इस घटना ने समाज की सोच पर बहस छेड़ दी.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरे पति को चुरा लेगी ये!' रईस मम्मी की 'बोल्ड' ड्रेस देख महिलाओं ने किया हंगामा, और फिर लगा दिया बैन, वजह चौंक जाएंगे आप

हर मां का सपना होता है कि वह अपने बच्चे को अच्छे माहौल और सही परवरिश के साथ बड़ा करे. लेकिन सोचिए, अगर किसी मां को सिर्फ इसलिए उसके बच्चे के प्लेग्रुप से बाहर कर दिया जाए क्योंकि उसके कपड़े दूसरों को पसंद नहीं आए, तो? सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है लंदन में. मशहूर डीजे और इन्फ्लुएंसर जोडी वेस्टन का कहना है कि उनके फैशनेबल और बोल्ड कपड़े प्लेग्रुप की दूसरी महिलाओं को इतने बुरे लगे कि उन्हें ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

कपड़ों से शुरू हुआ विवाद

जोडी वेस्टन ने बताया कि विवाद की शुरुआत उनके एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम से हुई. उस ड्रेस में उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा उभरकर दिख रहा था, जिससे वहां मौजूद कुछ माताओं ने आपत्ति जताई. एक महिला ने तो उन्हें स्पोर्ट्स स्टोर से “शालीन” स्विमसूट खरीदने की सलाह दे डाली. वहीं, बाकी महिलाएं उन्हें लगातार घूरती रहीं, जिससे जोडी को बेहद बुरा लगा. उनका कहना है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि सिर्फ सजना-संवरना उनका शौक है. उनके अनुसार, “कुछ घंटे ही होते हैं जब मैं खुद के लिए जीती हूं और आत्मविश्वास के साथ सजती हूं.”

Add Zee News as a Preferred Source

निजी स्टाइल और आत्मविश्वास की लड़ाई

जोडी ने साफ किया कि वह दूसरों को खुश करने के लिए कपड़े नहीं पहनतीं, बल्कि यह उनकी खुद की पसंद और आत्मविश्वास का हिस्सा है. उन्होंने सवाल उठाया कि “क्या मैं अपने शरीर की बनावट बदल सकती हूं? नहीं. तो फिर सिर्फ दूसरों की सोच के हिसाब से कपड़े क्यों पहनूं?” लो-कट टॉप या चमड़े का कॉर्सेट उनके निजी फैशन स्टेटमेंट का हिस्सा हैं और वह इसमें सहज महसूस करती हैं. उनका मानना है कि उन्हें अपने शरीर की बनावट के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए. यह मामला फैशन, आत्मविश्वास और समाज की सोच पर गहरी बहस छेड़ रहा है.

असली वजह और ट्रोलिंग का दर्द

जोडी का दावा है कि उन्हें बैन करने की असली वजह महिलाओं के पति थे. उन्हें शक था कि जोडी बोल्ड कपड़ों के जरिए उनके पतियों को आकर्षित कर सकती हैं. इस डर के कारण उन्होंने मिलकर जोडी को ग्रुप से बाहर कर दिया. जोडी का कहना है कि मां बनने के बाद भी उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लड़ना पड़ रहा है. प्लेग्रुप से बाहर होने के बाद भी वह ट्रोलिंग और बुरी टिप्पणियों का शिकार हो रही हैं. लगातार ब्रेस्ट साइज पर हो रहे कमेंट्स से तंग आकर उन्होंने डॉक्टरों से इसे कम करवाने तक पर विचार किया है. यह मामला समाज में फैशन और स्वतंत्रता को लेकर मौजूद मानसिकता को उजागर करता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
;