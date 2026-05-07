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Hindi Newsजरा हटकेसिर्फ बाल नहीं, उम्मीद दान कर रहे हैं... कैंसर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली महिलाओं की अनोखी कहानी

सिर्फ बाल नहीं, उम्मीद दान कर रहे हैं... कैंसर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली महिलाओं की अनोखी कहानी

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न केवल शरीर को तोड़ती है, बल्कि कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला हेयर लॉस मरीज के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाता है. विशेषकर महिलाओं के लिए समाज में बिना बालों के दिखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 02:07 PM IST
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सिर्फ बाल नहीं, उम्मीद दान कर रहे हैं... कैंसर मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली महिलाओं की अनोखी कहानी

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न केवल शरीर को तोड़ती है, बल्कि कीमोथेरेपी के दौरान होने वाला हेयर लॉस मरीज के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाता है. विशेषकर महिलाओं के लिए समाज में बिना बालों के दिखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. इसी दर्द को समझते हुए मिशा गांधी ने 'इवन ए कट' (Even a Cut) नाम की मुहिम शुरू की. यह पहल उन लोगों को जोड़ती है जो अपने बाल दान करना चाहते हैं ताकि कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त और आरामदायक विग बनाए जा सकें. मात्र 13 लोगों से शुरू हुई यह लिस्ट आज 1800 से ऊपर पहुंच चुकी है.

समाज का नजरिया और महिलाओं का दर्द

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, मिशा गांधी बताती हैं कि हमारा समाज उन महिलाओं को बहुत ही अलग नजरिए से देखता है जिनके सिर पर बाल नहीं होते. स्कूल जाने वाली बच्चियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक, हर किसी को बालों के बिना उपहास या सहानुभूति का शिकार होना पड़ता है. मिशा ने जब कैंसर मरीजों के दर्द को करीब से देखा, तो उन्होंने फैसला किया कि वे इस दिशा में कुछ करेंगी. उन्होंने 'एडलाइट फाउंडेशन' के साथ मिलकर मुफ्त विग उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया.

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12 साल की दीपिका की बहादुरी

गुजरात के ऊना की रहने वाली 12 वर्षीय दीपिका बांभणिया की कहानी बेहद भावुक करने वाली है. दीपिका ने अपनी चचेरी बहन दिव्या की याद में अपने बाल दान किए, जिसने ब्लड कैंसर के कारण अपनी जान गंवा दी थी. जब दीपिका ने अपना सिर मुंडवाया, तो लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें शर्म नहीं आई? लेकिन दीपिका का जवाब स्पष्ट था, "उन्हें नहीं पता कि मैंने यह अपनी दिव्या के लिए किया है."

उम्र की कोई सीमा नहीं

वडोदरा की 59 वर्षीय श्यामलीबेन पाल्कर, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं, पिछले छह वर्षों में तीन बार अपने बाल दान कर चुकी हैं. उनका मानना है कि यह दान किसी उद्देश्य के लिए है. वहीं दूसरी ओर, छोटी सी कृष्णा सिंघवी ने अपनी दादी की कैंसर से जंग को देखकर पहली बार अपने बाल कटवाए. यह साबित करता है कि दया और करुणा की कोई उम्र नहीं होती.

जल्पा की जंग और पति का साथ

जल्पा की कहानी कैंसर के खिलाफ साहस की मिसाल है. 2014 में सर्जरी और फिर कीमोथेरेपी के दौरान उन्होंने अपने बाल खो दिए. शारीरिक थकान और भावनात्मक तनाव के बीच उनके पति पंकज मजबूती से उनके साथ खड़े रहे. चौथे कीमो सेशन के बाद जब उन्हें फ्रैक्चर हुआ और वे 9 महीने तक बिस्तर पर रहीं, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी. अगले साल उन्होंने बिना बालों के तीन घंटे तक गरबा किया, जिसने उनकी बेटी यशवी को भी बाल दान करने के लिए प्रेरित किया.

मिशा गांधी की इस मुहिम से अब कई सैलून भी जुड़ रहे हैं. कई प्रीमियम सैलून अब बाल दान करने वालों को मुफ्त हेयरकट देते हैं. यह केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं रह गया है, बल्कि एक सामुदायिक सहयोग बन चुका है. प्राची वैद्य दुबले जैसी शोधकर्ता और कलाकार भी इस मुहिम से जुड़ी हैं और चार बार अपने बाल दान कर चुकी हैं. उनका कहना है कि दूसरों की मदद करने से बड़ा बदलाव हमारे अपने भीतर आता है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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