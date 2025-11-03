Advertisement
आज सुबह सोकर उठी जेमिमा रोड्रिगेज तो बिस्तर पर दिखी ऐसी चीज, बोली- क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूं?

Jemimah Rodrigues Viral Post: सेमीफाइनल मुकाबले में मैच की हीरो रहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने आज सुबह यानी सोमवार को करीब आठ बजे एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बिस्तर पर लेटी हुई हैं और उनके साथ स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव भी साथ मौजूद हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 03, 2025, 08:51 AM IST
आज सुबह सोकर उठी जेमिमा रोड्रिगेज तो बिस्तर पर दिखी ऐसी चीज, बोली- क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूं?

Cricket World Cup: बीती रात हर भारतीय का एक ऐसा सपना पूरा हुआ था जिसके बाद सुबह सोकर उठने पर भी किसी को यकीन नहीं हो पा रहा कि महिला टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. पूरे देश में कल रात के बाद से ही जश्न देखने को मिल रहा है. हर कोई महिला टीम इंडिया की तस्वीर और वीडियो पोस्ट कर रहा है. भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी भी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इतना ही नहीं, सेमीफाइनल मुकाबले में मैच की हीरो रहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने आज सुबह यानी सोमवार को करीब आठ बजे एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बिस्तर पर लेटी हुई हैं और उनके साथ स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव भी साथ मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा 

जेमिमा का पोस्ट इंटरनेट पर हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर सुबह-सुबह पोस्ट शेयर करते हुए जेमिमा ने कुछ ऐसा लिखा कि हर कोई अभी भी उनके साथ सहमति जता रहा है. दरअसल, जेमिमा ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की है और इस पोस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी बिस्तर पर लेटी हुई हैं. ऐसा लग रहा है कि सभी उठकर सिर्फ ट्रॉफी के पास ही आ गए. जेमिमा ने अपने पोस्ट में एक ऐसा सवाल किया जिसको पढ़कर हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ गई. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “क्या हम अभी भी सपना देख रहे हैं?” खबर लिखे जाने तक पोस्ट को शेयर हुए सिर्फ 50 मिनट हुए हैं और अब तक 1 लाख 80 हजार लाइक आ चुके हैं.

 

 

यह भी पढ़ें: विदेशी मीडिया ने भारतीय महिला वर्ल्ड कप की जीत पर क्या कहा? हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “नहीं, आप सपना नहीं देख रहे जेम, और हम आपके साथ इस हकीकत को जी रहे हैं. इस जीत और इस खूबसूरत पल के लिए शुक्रिया.” एक अन्य ने लिखा, “बहुत समय हो गया! आखिरकार जीत हमारी हुई! टीम इंडिया इसकी हकदार थी! बहुत-बहुत सम्मान.” एक तीसरे ने लिखा, “कल की बड़ी जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी इसकी पूरी हकदार हैं.” वहीं, एक चौथे यूजर ने कहा, “कंधो से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो, दिल दुश्मन के हिलते हैं.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Team IndiaWorld CupJemimah Rodrigues

