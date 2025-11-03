आज सुबह सोकर उठी जेमिमा रोड्रिगेज तो बिस्तर पर दिखी ऐसी चीज, बोली- क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूं?

Cricket World Cup: बीती रात हर भारतीय का एक ऐसा सपना पूरा हुआ था जिसके बाद सुबह सोकर उठने पर भी किसी को यकीन नहीं हो पा रहा कि महिला टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई है. पूरे देश में कल रात के बाद से ही जश्न देखने को मिल रहा है. हर कोई महिला टीम इंडिया की तस्वीर और वीडियो पोस्ट कर रहा है. भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी भी तस्वीरें शेयर कर रही हैं. इतना ही नहीं, सेमीफाइनल मुकाबले में मैच की हीरो रहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने आज सुबह यानी सोमवार को करीब आठ बजे एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बिस्तर पर लेटी हुई हैं और उनके साथ स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव भी साथ मौजूद हैं.

जेमिमा का पोस्ट इंटरनेट पर हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर सुबह-सुबह पोस्ट शेयर करते हुए जेमिमा ने कुछ ऐसा लिखा कि हर कोई अभी भी उनके साथ सहमति जता रहा है. दरअसल, जेमिमा ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की है और इस पोस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी बिस्तर पर लेटी हुई हैं. ऐसा लग रहा है कि सभी उठकर सिर्फ ट्रॉफी के पास ही आ गए. जेमिमा ने अपने पोस्ट में एक ऐसा सवाल किया जिसको पढ़कर हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ गई. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “क्या हम अभी भी सपना देख रहे हैं?” खबर लिखे जाने तक पोस्ट को शेयर हुए सिर्फ 50 मिनट हुए हैं और अब तक 1 लाख 80 हजार लाइक आ चुके हैं.

पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट पर कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “नहीं, आप सपना नहीं देख रहे जेम, और हम आपके साथ इस हकीकत को जी रहे हैं. इस जीत और इस खूबसूरत पल के लिए शुक्रिया.” एक अन्य ने लिखा, “बहुत समय हो गया! आखिरकार जीत हमारी हुई! टीम इंडिया इसकी हकदार थी! बहुत-बहुत सम्मान.” एक तीसरे ने लिखा, “कल की बड़ी जीत के लिए भारतीय महिला टीम को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी इसकी पूरी हकदार हैं.” वहीं, एक चौथे यूजर ने कहा, “कंधो से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो, दिल दुश्मन के हिलते हैं.”