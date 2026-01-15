Advertisement
trendingNow13075774
Hindi Newsजरा हटकेएक मोटा हाथी घूमने गया पर 5 बहनों ने किया मजेदार डांस, इंटरनेट पर मचाई धूम!

'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर 5 बहनों ने किया मजेदार डांस, इंटरनेट पर मचाई धूम!

Most Funny Dance Video: यूं तो सोशल मीडिया पर डांस के हजारों वीडियो वायरल होते रहते है, लेकिन इन महिलाओं का 'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर जो फनी डांस किया है उसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर 5 बहनों ने किया मजेदार डांस, इंटरनेट पर मचाई धूम!

Most Funny Dance Video: इंटरनेट पर डांस के लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इन महिलाओं के डांस का अलग ही जलवा है. वीडियो नॉर्थ ईस्ट का बताया जा रहा है. इन महिलाओं ने बच्चों की कविता 'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर ऐसा डांस किया जिसे आप देखते ही रह जाएंगे. ये डांस जितना मजेदार है उतना ही फनी भी है. ये मोमेंट इतना फनी था कि डांस करते हुए महिलाएं खुद हंस रही थी. उनको पता था वो क्या कर रही हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने कैसे डांस किया. 

कैसे डांस करती हैं ये बहनें?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट का बताया जा रहा है और इस वीडियो में डांस कर रहे महिलाएं 5 बहनें हैं. इस डांस ने सबका दिल जीत लिया. इस वीडियो ने खूब लाइक्स और प्यार को बटोरा है. वीडियो में दिखता है कि एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और उसपर "एक मोटा हाथी" कविता चल रही है. इस पर एक महिला आती है और अपने 'एक मोटा हाथी' पर नाचने लगती है. महिला पूरे मन से नाच रही है. इस दौरान सब डांस को एंजॉय कर रहे हैं. जब कविता की लाइन आती है कि उसने 'दूसरे हाथी इशारे से बुलाया इधर आ इधर आ' इस दौरान महिला अपनी दूसरी बहन को बुलाती है और दोनों बहने फिर 'दो हाथी घूमने गए' पर नाचने लगती हैं और इस तरह एक बहन दूसरी बहन को बुलाती जाती है और बात 'पांच हाथी घूमने गए' तक चली जाती है. अब ये बहनों का मजेदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: टारगेट डिफेंड करने के लिए बनाई मजेदार प्लानिंग, क्रिकेट मैच का वीडियो वायरल; यूजर्स बोले- 1 टीम 11 कैप्टन

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chaiparcharchaa_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये इस साल की सबसे स्वीट वीडियो है." दूसरे यूजर ने लिखा, लास्ट वाला हाथी डाइट पर है. तीसरे यूजर ने लिखा, "आज सबसे अच्छा वीडियो देखा, सबसे अच्छी बहनें और आई लव नॉर्थ ईस्ट पीपल." चौथे यूजर ने लिखा, "जीवन के कुछ पल इतने मजेदार होते हैं कि आप उन्हें कभी भूल नहीं पाते."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

mota hathiviral video

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा