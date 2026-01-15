'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर 5 बहनों ने किया मजेदार डांस, इंटरनेट पर मचाई धूम!

Most Funny Dance Video: इंटरनेट पर डांस के लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इन महिलाओं के डांस का अलग ही जलवा है. वीडियो नॉर्थ ईस्ट का बताया जा रहा है. इन महिलाओं ने बच्चों की कविता 'एक मोटा हाथी घूमने गया' पर ऐसा डांस किया जिसे आप देखते ही रह जाएंगे. ये डांस जितना मजेदार है उतना ही फनी भी है. ये मोमेंट इतना फनी था कि डांस करते हुए महिलाएं खुद हंस रही थी. उनको पता था वो क्या कर रही हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने कैसे डांस किया.

कैसे डांस करती हैं ये बहनें?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट का बताया जा रहा है और इस वीडियो में डांस कर रहे महिलाएं 5 बहनें हैं. इस डांस ने सबका दिल जीत लिया. इस वीडियो ने खूब लाइक्स और प्यार को बटोरा है. वीडियो में दिखता है कि एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और उसपर "एक मोटा हाथी" कविता चल रही है. इस पर एक महिला आती है और अपने 'एक मोटा हाथी' पर नाचने लगती है. महिला पूरे मन से नाच रही है. इस दौरान सब डांस को एंजॉय कर रहे हैं. जब कविता की लाइन आती है कि उसने 'दूसरे हाथी इशारे से बुलाया इधर आ इधर आ' इस दौरान महिला अपनी दूसरी बहन को बुलाती है और दोनों बहने फिर 'दो हाथी घूमने गए' पर नाचने लगती हैं और इस तरह एक बहन दूसरी बहन को बुलाती जाती है और बात 'पांच हाथी घूमने गए' तक चली जाती है. अब ये बहनों का मजेदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यूजर्स वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chaiparcharchaa_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये इस साल की सबसे स्वीट वीडियो है." दूसरे यूजर ने लिखा, लास्ट वाला हाथी डाइट पर है. तीसरे यूजर ने लिखा, "आज सबसे अच्छा वीडियो देखा, सबसे अच्छी बहनें और आई लव नॉर्थ ईस्ट पीपल." चौथे यूजर ने लिखा, "जीवन के कुछ पल इतने मजेदार होते हैं कि आप उन्हें कभी भूल नहीं पाते."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.