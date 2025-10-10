Advertisement
करवाचौथ से पहले महिलाओं ने मेंहदी वाले हाथों से गुड़गुड़ाया हुक्का, VIDEO आते ही उड़े लोगों के होश

Karva Chauth Vart: सुहागिनों के सबसे बड़े त्यौहार करवाचौथ की धूम है. मेहंदी लगवा रही महिलाओं के द्वारा हुक्का पीने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट सेक्शन बंद कर पोस्ट किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:44 PM IST
Karwa Chauth Vart 2025: भारत में सुहागिनों के सबसे बड़े त्यौहार करवाचौथ की धूम आज यानी कि 10 अक्टूबर को जमकर देखने को मिल रही है. करवाचौथ व्रत के दिन महिलाएं एक दिन निर्जला रहकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इस व्रत को सुहागिन महिलाएं त्यौहार की तरह मनाती है, जिसके लिए वो करवाचौथ व्रत से एक दिन पहले मेहंदी लगवाती हैं और ढेर सारी शापिंग करती हैं लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में महिलाएं मेहंदी लगवाते हुए हुक्का गुड़गुड़ाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने महिलाओं की इस हरकत पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें: गोलियां चलीं, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरी! आखिर किस चमत्कार ने इस बिजनेसमैन को मौत से बचा लिया?

कमेंट सेक्शन क्यों कर दिया बंद?

करवाचौथ से एक दिन पहले की शाम को मेहंदी लगवा रही महिलाओं के द्वारा हुक्का पीने की वीडियो सोशल मीडिया पर गगन गांधी नाम के यूजर ने पोस्ट की है. हालांकि, उन्होंने महिलाओं के ट्रोल होने की संभावना के चलते कमेंट सेक्शन को पहले ही बंद कर दिया था. वीडियो की बात करें तो इसमें कुछ महिलाएं मेंहदी आर्टिस्ट के पास बैठकर अपने हाथों में अपने पति के नाम की मेहंदी लगवा रही हैं. 

 

 

यह भी पढ़ें: इन 5 सीक्रेट सोसाइटी के सामने फीका पड़ता है 'इलूमिनाती', नाम और इतिहास जानकर कांप जाएंगी टांगे

कैसे हुक्का पीती नजर आई महिलाएं?

इसी दौरान सोशल मीडिया यूजर्स गगन ने कुछ कैमरे में कुछ ऐसा कैद किया जो नेटिजन्स को हैरान कर रहा है. दरअसल, मेहंदी लगवाते हुए टोली में बैठी महिलाएं फ्लेवर वाला हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं. इतना हीं नहीं, वो हुक्के पाइप एक दूसरे की तरफ पास भी कर रही हैं. वायरल वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है और दुकान का नाम सोनू मेहंदी आर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वीडियो पोस्ट करने वाले गगन के सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं दी है. वहीं, अब इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जनता ने इस पर प्रतिक्रिया दिया.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

