ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा... जीत के बाद महिला टीम ने गाया ऐसा गाना, VIDEO देख झूम उठे लोग

भारतीय क्रिकेट इतिहास में 2 नवंबर 2025 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया. इस दिन हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से मात दी. यह जीत केवल मैदान पर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में भी दर्ज हो गई. पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया और सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तारीफों की बाढ़ आ गई.

जश्न में गूंजा टीम इंडिया का गीत, खिलाड़ियों ने थिरकाया मैदान

वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने मैदान पर ऐसा जश्न मनाया, जिसे देखकर हर किसी की आंखें चमक उठीं. खिलाड़ी सेंटर विकेट के चारों ओर इकट्ठा हुईं और पहली बार टीम इंडिया का अपना गीत गाया. बीसीसीआई के महिला टीम हैंडल ने जब यह क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की, तो देखते ही देखते यह वायरल हो गई. वीडियो में खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ नाचती और गाती नजर आईं. स्टेडियम देर रात तक ‘टीम इंडिया’ के गीत से गूंजता रहा, जिसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया.

जब गूंजा टीम का वादा

भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने बीसीसीआई के एक वीडियो में बताया कि टीम ने लगभग चार साल पहले तय किया था कि वे अपनी टीम का गाना तभी जारी करेंगी जब वर्ल्ड कप जीतेंगी और आखिर वो दिन आ ही गया.

“टीम इंडिया, टीम इंडिया,कर दे सबकी हवा टाइट

टीम इंडिया इज हेयर टू फाइटकोई ना लेता हमको लाइट

क्योंकि हमारा फ्यूचर है ब्राइट

चांद पे चलेंगे, साथ में उठेंगे

हम हैं टीम इंडिया, हम साथ-साथ जीतेंगे

ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा

रहेगा सबसे ऊपर, हमारा तिरंगा

हम हैं टीम इंडिया, हम हैं टीम इंडिया, हम हैं टीम इंडिया.”

बारिश से बाधित मैच में दिखा भारतीय जोश

बारिश से प्रभावित फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. शेफाली वर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. वहीं, दीप्ति शर्मा के ऑलराउंड प्रदर्शन ने उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का खिताब दिलाया. भारत का यह पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब था, जिसने देशभर में क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय लिख दिया. टीम इंडिया का यह जीत गीत अब हर भारतीय के दिल में गूंज रहा है – “हम हैं टीम इंडिया, हम साथ-साथ जीतेंगे!”