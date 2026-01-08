कपड़ा उतार सेलिब्रेशन... शॉट मारकर जिताया मैच और फिर किया ऐसा सेलिब्रेशन, देखते रह गए सारे खिलाड़ी

Cricket Celebration Video Viral: युवाओं में क्रिकेट का कितना क्रेज है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है. संडे का दिन हो और ग्राउंड में पिच खाली मिल जाए ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है. शहरों के आउटर इलाकों में खाली मैदानों में युवा खूब क्रिकेट खेलते हैं. फ्रेंडली मैच से लेकर पैसों की शर्त लगाकर मैच रखे जाते हैं. इसके बाद जीतने वाला टीम पार्टी करती है. युवा गांवों की अपनी टीम बना लेते हैं, यहां तक की कुछ युवा मैच की डेट और लोकेशन डिसाइड करने और डिस्कस करने के लिए व्हाट्अप ग्रुप भी बना लेते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही क्रिकेट मैच का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें जीतने के बाद खिलाड़ी अपने कपड़े उतार देता है.

कैसे किया सेलिब्रेशन?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मैच चल रहा है. बैट्समैन गार्ड लेकर ​क्रीज पर तैनात है सामने से बॉलर अपना रनअप शुरू करता है. इस दौरान पीछे से वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि 5 बॉल में एक शॉट चाहिए और चौके पर भी जीत है. इसके बाद बॉलर बॉल फेंकता है जिसको बैट्समैन हवाई रास्ता दिखा देता है और मैच जीत जाता है. शॉट मारते ही बैट्समैन अपना आपा खो देता है और खुशी इतनी होती है कि मैदान में दौड़ते दौड़ते अपने कपड़े उतार देता है. बैट्समैन का कपड़े उतार सेलिब्रेशन देख टीम के बाकी खिलाड़ी हंसने लगते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: रील बनाने के चक्कर में नन्हे बच्चे को छत से कूदा दिया, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maddysports.comm नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "थापा भाई कल रात से सो नहीं पाए थे."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.