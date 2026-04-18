हिंदुस्तान का वो अद्भुत कोना, जहां घड़ी की सुइयां चलती हैं विपरीत दिशा में; शादी में सात फेरे भी होते हैं उल्टे

दुनियाभर में घड़ियां बाएं से दाएं यानी क्लॉकवाइज दिशा में चलती हैं, लेकिन भारत के एक हिस्से में वक्त की रफ्तार बिल्कुल अलग है. यहां घड़ियों की सुइयां सीधे नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में घूमती हैं. पहली बार देखने पर आपको लगेगा कि शायद घड़ी खराब है या आप कोई सपना देख रहे हैं, पर हकीकत में ये एक पूरी संस्कृति और विचारधारा का हिस्सा है. मध्य और दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाकों में अब ऐसी घड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. यहां न केवल दीवार पर टंगी घड़ियां उल्टी चलती हैं, बल्कि आदिवासियों के जीवन की हर अहम रस्म भी इसी 'एंटी-क्लॉकवाइज' दिशा का पालन करती है. आखिर क्यों ये लोग दुनिया से अलग दिशा में चलना पसंद करते हैं?

कहां चलती हैं उल्टी घड़ियां?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोधरा और दक्षिण गुजरात के कई आदिवासी इलाकों में ऐसी घड़ियां देखने को मिलती हैं, जिनकी सुइयां एंटी-क्लॉकवाइज चलती हैं.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिटायर्ड टीचर मथुर भेड़ी के घर में भी ऐसी ही घड़ी लगी है, जिसमें आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की तस्वीर बनी है. पहली नजर में यह घड़ी अजीब लगती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह उनकी पहचान और संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है.

किसने शुरू किया यह ट्रेंड?

लालसिंग गामित नाम के एक आदिवासी कार्यकर्ता ने इस खास तरह की ‘आदिवासी घड़ियां’ बनाना शुरू किया. तापी जिला के वलोड गांव से शुरू हुई यह पहल अब तेजी से फैल रही है. पिछले दो सालों में 10 से 15 हजार तक ऐसी घड़ियां बिक चुकी हैं. इससे साफ है कि लोग इस अनोखी सोच को अपनाने लगे हैं और इसे अपनी परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं.

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क्यों उल्टी दिशा में चलते हैं फेरे?

आदिवासी समुदाय में कई धार्मिक और सामाजिक रस्में प्रकृति के अनुसार होती हैं. यहां पूजा, होली और शादी के समय लोग दाएं से बाएं यानी एंटी-क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं. उनके लिए यही ‘सही दिशा’ मानी जाती है. खेतों की जुताई भी कई जगह इसी दिशा में की जाती है. इसलिए यह घड़ी सिर्फ समय दिखाने का साधन नहीं, बल्कि उनकी जीवनशैली और मान्यताओं का प्रतीक है.

क्या है इसके पीछे की सोच?

आदिवासी लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं और उसके नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं. उनका मानना है कि जो दिशा प्रकृति में अपनाई जाती है, वही सही है. इसलिए घड़ी की सुइयों को उल्टी दिशा में चलाना उनके लिए गलत नहीं, बल्कि सही दिशा का प्रतिनिधित्व करता है. यह एक तरह से आधुनिक दुनिया को उनकी परंपरा और सोच से जोड़ने की कोशिश भी है.

क्यों बढ़ रही है इसकी लोकप्रियता?

आज के समय में जहां लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, वहीं यह पहल आदिवासी संस्कृति को बचाने का काम कर रही है. लोग इसे सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि अपनी पहचान के रूप में देख रहे हैं. यही कारण है कि इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. युवा भी इस अनोखी चीज को अपनाकर अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहे हैं.

क्या है इसका असली मतलब?

कुल मिलाकर यह घड़ी और उल्टे फेरे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक सोच है. यह दिखाता है कि हर समाज की अपनी अलग परंपराएं और मान्यताएं होती हैं. गुजरात के इन इलाकों में यह अनोखी परंपरा आज भी जिंदा है और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े हुए है. यह हमें सिखाती है कि अलग होना भी खूबसूरत हो सकता है.