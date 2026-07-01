/सर्दियों में मरकर दोबारा जी उठता है ये अनोखा मेंढक, बिना धड़कन-बिना सांस कैसे बच जाता है जीव?

Frozen Frog Comes Alive: न दिल की धड़कन, न सांस और शरीर पत्थर जैसा कड़ा. आप यही सोचेंगे कि यह मर चुका है. लेकिन ठहरिए! यह कोई आम मेंढक नहीं, बल्कि अलास्का और कनाडा के जंगलों में पाया जाने वाला 'वुड फ्रॉग' है. यह सर्दियों में महीनों तक एक बेजान बर्फ का टुकड़ा बनकर रहता है और जैसे ही मौसम बदलता है, यह दोबारा जिंदा होकर कूदने-फांदने लगता है. कुदरत का यह अनोखा करिश्मा विज्ञान को भी हैरान कर रहा है.
कनाडा और अलास्का की कड़ाके की ठंड में जब तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है, तब वुड फ्रॉग का सर्वाइवल मोड ऑन होता है. यह मेंढक सर्दियों से बचने के लिए कहीं छिपता नहीं, बल्कि ठंड का सामना सीना तानकर करता है. जब बर्फबारी होती है, तो इसके शरीर का लगभग दो-तिहाई पानी बर्फ में बदल जाता है. इस दौरान इसका दिल धड़कना पूरी तरह बंद कर देता है. दिमागी गतिविधियां रुक जाती हैं और सांसों का नामोनिशान नहीं रहता. ऊपर से देखने पर कोई भी कह देगा कि यह मेंढक मर चुका है.
शरीर में नेचुरल एंटीफ्रीज का राज
अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई आम जीव इस तरह जम जाए, तो उसकी कोशिकाएं फट जाएंगी और उसकी मौत हो जाएगी. लेकिन वुड फ्रॉग के पास एक सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन है. जैसे ही इसके शरीर के आसपास बर्फ जमने लगती है, इसका लिवर भारी मात्रा में ग्लूकोज (शर्करा) और यूरिया रिलीज करता है. यह ग्लूकोज और यूरिया इसके अंगों के लिए एक नेचुरल एंटीफ्रीज की तरह काम करते हैं. यह केमिकल तालमेल कोशिकाओं के अंदर बर्फ को जमने नहीं देता, जिससे मेंढक के अंदरूनी अंग पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं.
पत्तों के नीचे महीनों की नींद
पूरी सर्दियों भर यह मेंढक जंगलों में गिरे हुए पत्तों और बर्फ की चादर के नीचे एक बेजान मूर्ति की तरह पड़ा रहता है. हफ्तों और महीनों तक यह इसी फ्रोजन स्टेट यानी थमी हुई जिंदगी के साथ वक्त गुजारता है. इसे साइंस की भाषा में 'सस्पेंडेड एनिमेशन' कहा जाता है, जहां जिंदगी पूरी तरह थम जाती है लेकिन खत्म नहीं होती. बाहर तूफान हो या हाड़ कंपाने वाली ठंड, इस छोटे से जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता.
वसंत की धूप और नया जीवन
जैसे ही सर्दियों का मौसम खत्म होता है और वसंत की दस्तक होती है, कुदरत का असली जादू शुरू होता है. तापमान बढ़ने के साथ ही मेंढक के शरीर पर जमी बर्फ पिघलने लगती है. सबसे पहले उसका दिल दोबारा धड़कना शुरू करता है, जिससे पूरे शरीर में खून का बहाव फिर से चालू हो जाता है. कुछ ही घंटों के भीतर यह अनोखा जीव अपनी आंखें खोलता है और ऐसे कूदने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो. जागते ही यह अपने लिए खाना और पार्टनर ढूंढने के काम में लग जाता है.
इंसानी मेडिकल साइंस के लिए उम्मीद
इस छोटे से मेंढक की यह अनोखी खूबी सालों से वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का बड़ा विषय बनी हुई है. साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर हम वुड फ्रॉग के इस कुदरती मैकेनिज्म को पूरी तरह समझ लें, तो इंसानी मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है. इसकी मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इंसानी अंगों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और क्रायोबायोलॉजी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित करने में बड़ी मदद मिल सकती है.